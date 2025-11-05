Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

ADIDAS y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dieron a conocer la nueva camiseta de la Selección Colombia, que lucirán los jugadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La nueva camiseta está inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación.

El diseño, que combina el tradicional amarillo característico del equipo con un patrón de alas de mariposa, que según el comunicado de Adidas, «busca capturar la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto».

Las mariposas, representadas en el mismo tono y eternizadas en la cultura y biodiversidad de Colombia, se convierten aquí en un emblema visual que une la pasión por el fútbol con el arte, simbolizando la magia y la alegría que identifican a Colombia en el mundo.

“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, afirmó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de ADIDAS. “Cada jugador que la vista y cada hincha que la lleve puesta estará representando la historia viva de Colombia”.

El nuevo uniforme mantiene el característico color amarillo vibrante, acompañado por los detalles azules y rojos en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional. En el pecho, el escudo de la Federación resalta con orgullo, mientras las tres franjas rojas de ADIDAS recorren los hombros, aportando un toque moderno y audaz.

Nota recomendada: Marc Anthony regresa a Bogotá

Por su parte, Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó: “Esta camiseta representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol”.

Y agregó: “Queremos que todos los colombianos la lleven con el corazón, con la misma entrega y emoción con la que nuestros jugadores saldrán a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Porque cada vez que esta camiseta se viste, se enciende algo más grande que el juego: se enciende el país entero, unido bajo un mismo símbolo de identidad y esperanza”.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Mauricio Gaona le dice No a Juan Manuel Galán

| Confidencial Noticias | ,
El abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, respondió con un No a la invitación extendida por Juan Manuel Galán para que encabece la lista al Senado de la República por la coalición Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira. “Mi…
Siga leyendo

Julián López anuncia que seguirá al frente de la plenaria de la Cámara de Representantes

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó en la Plenaria de la Corporación de este martes, que seguirá al frente de la mesa directiva pero que no votará en las sesiones. «Hoy después de un análisis jurídico correspondiente ha…
Siga leyendo

¿Por qué Alejandro Gaviria no será cabeza de lista del Nuevo Liberalismo?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque se había dicho que el exministro, Alejandro Gaviria, sería la cabeza de lista de la coalición a Senado conformado por los partidos políticos, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, hoy se supo que su permanencia en el primer lugar no está…
Siga leyendo

«Soy partidaria de defender la soberanía nacional»: Clara López

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López reafirma su intención de participar en la contienda electoral por la presidencia de la república y dice que es necesario defender la soberanía nacional. ¿Sigue firme en su intención de participar en la campaña presidencial? …
Siga leyendo

Procuraduría destituye al exalcalde de Cartagena, William Dau

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt. El Ministerio Público señaló que señaló que el entonces alcalde intervino en controversias…
Siga leyendo