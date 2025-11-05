ADIDAS y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dieron a conocer la nueva camiseta de la Selección Colombia, que lucirán los jugadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La nueva camiseta está inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación.

El diseño, que combina el tradicional amarillo característico del equipo con un patrón de alas de mariposa, que según el comunicado de Adidas, «busca capturar la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto».

Las mariposas, representadas en el mismo tono y eternizadas en la cultura y biodiversidad de Colombia, se convierten aquí en un emblema visual que une la pasión por el fútbol con el arte, simbolizando la magia y la alegría que identifican a Colombia en el mundo.

“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”, afirmó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de ADIDAS. “Cada jugador que la vista y cada hincha que la lleve puesta estará representando la historia viva de Colombia”.

El nuevo uniforme mantiene el característico color amarillo vibrante, acompañado por los detalles azules y rojos en cuello y mangas, inspirados en los colores de la bandera nacional. En el pecho, el escudo de la Federación resalta con orgullo, mientras las tres franjas rojas de ADIDAS recorren los hombros, aportando un toque moderno y audaz.

Nota recomendada: Marc Anthony regresa a Bogotá

Por su parte, Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó: “Esta camiseta representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol”.

Y agregó: “Queremos que todos los colombianos la lleven con el corazón, con la misma entrega y emoción con la que nuestros jugadores saldrán a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Porque cada vez que esta camiseta se viste, se enciende algo más grande que el juego: se enciende el país entero, unido bajo un mismo símbolo de identidad y esperanza”.