Tras la derrota de Millonarios 2-1 contra Atlético Bucaramanga en el inicio de la la Liga Betplay I 2026, el equipo hizo sus primeras reflexiones.

Para David Mackalister Silva no es solo la derrota en un partido, sino la forma como esta se presentó porque fue una remontada en cinco minutos y ninguna alternativa para darle vuelta a la situación.

Silva aseguró que todo el equipo se encuentra «avergonzado» con toda la afición y sus expectativas en el primer partido de la temporada.

«Tenemos vergüenza con la gente que nos acompañó porque no salió nada como se había planeado», dijo en declaraciones a la prensa.

El siguiente compromiso de Millonarios es con el Junior de Barranquilla, juego en el que los hinchas tiene todas las esperanzas de sumar los primeros tres puntos.

Nota recomendada: Santa Fe se queda con una ficha de Millonarios