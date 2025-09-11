El Real Madrid ha ganado este jueves fuera de casa por un ajustado 1-2 al Eintracht Frankfurt mientras el Atlético de Madrid ha empatado (1-1) en su visita al BK Häcken, en sendos partidos de ida de sus respectivas eliminatorias de acceso a la Liga de Campeones Femenina.

En el Stadion am Brentanobad, la sueca Filippa Angeldahl adelantó a las merengues en el 13′ en un ataque originado por un error de su compatriota Amanda Ilestedt en la defensa local. Linda Caicedo interceptó ese pase y estrelló su disparo en el larguero, pero Angeldahl estuvo atenta y bien colocada para empalmar en el rechace una volea que significó ese 0-1.

Aunque Caicedo tuvo más adelante una clara oportunidad de hacer el 0-2, fue Signe Bruun quien sí lo logró sobrepasada la media hora del encuentro tras cazar un balón suelto en el área al saque de un córner y enganchar un zurdazo que tropezó en la pierna de una adversaria para elevarse y entrar.

La capitana del Eintracht, Laura Freigang, mandó a las nubes un disparo desde la frontal del área blanca como preludio del 1-2 que metió Nicole Anyomi en el minuto 45 cabeceando a bocajarro un centro de Nina Luhrssen desde la banda izquierda y aprovechando una mala salida de Merle Frohms.

Pese a que Angeldahl merodeó en el 60′ el tercer gol visitante, su tiro se fue alto y el ritmo del partido fue bajando. Finalmente, el Real Madrid sacó tajada con esa ventaja mínima de cara a la vuelta de este ‘playoff’ definitivo por acceder a la máxima competición europea de clubes.

Por otra parte, en el Bravida Arena de Gotemburgo, el Atlético empezó bien gracias a su 0-1 en el 17′; lo anotó Luany Vitória da Silva cazando una pelota suelta en un saque de esquina. Las colchoneras dominaron desde entonces y gozaron de una ocasión de peligro en el desenlace de la primera mitad a raíz de un centro de la propia Luany desde la banda dereecha.

La zaga local despejó de forma tibia, el esférico quedó ‘goloso’ en la corona del área y Gaby Garcia ejecutó un zurdazo que la guardameta desvió a un palmo del suelo. La respuesta del Häcken fue un robo de Felicia Schröder en el área contraria y un derechazo raso que se marchó cruzado.

Tras el descanso, las anfitrionas mejorar y ya en el 50′ impidió Lola Gallardo el 1-1 con un paradón a bocajarro. Diez minutos después, Tabby Tindell no supo rematar en el punto de penalti y el Atlético montó un contragolpe, donde Gio Garbelini falló su mano a mano con la portera.

Se granjeó Gio otra ocasión en el minuto 79, pero la guardameta repelió también su derechazo. Y de haber perdonado el 0-2 se pasó al 1-1 cuando el Atleti en el 86′ perdió un balón tonto, el Häcken trianguló rápido y Schröder disparó desde bastante lejos para superar a Gallardo por encima de la cabeza, igualando el marcador y dejando todo abierto para la vuelta.