Foto: @ClubLlanerosFC

El equipo llaneros propinó una derrota a Santa Fe en El Campín durante el desarrollo de fecha 15 de la Liga Colombiana, con marcador 3-1.

Llaneros quien espera meterse en los cuadrangulares finales, se ubicó en el séptimo puesto con 22 unidades, y recibirá en próximo compromiso a Once Caldas en la siguiente fecha, el domingo 19 de octubre.

Con los goles de Francisco Meza, Luis Miranda y Carlos Cortés Barreiro, el ‘corcel’ conquistó su sexta victoria, propinando la derrota al Santa Fe quien ya suma cuatro partidos perdidos.

PORTADA

Señalan a Efraín Cepeda de pactar alianzas con el paramilitarismo

| Confidencial Noticias | , ,
El exsenador liberal Álvaro Ashton en su declaración ante la Justicia Especial Para la Paz (JEP), aseguró que junto a varios políticos de la costa Caribe se tejió una alianza con los paramilitares para pactar asuntos económicos y electorales. Según Asthon…
¿Para qué buscan a Mauricio Toro?

| Periodista Infiltrado | , ,
El expresidente de ICETEX y exrepresentante a la cámara, Mauricio Toro, analiza la posibilidad de presentar su nombre en las elecciones legislativas de marzo de 2026, y aunque no se ha decidido ya ha recibido diferentes ofertas de partidos y movimientos que…
Jefe del Tren de Aragua quiere entrar en la paz total de Petro

| Confidencial Noticias | ,
Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, dieron a conocer una carta que envió este delincuente al presidente Gustavo Petro, pidiendo pista para un proceso de paz. Esta solicitud se hace en…
Elogios de Roy Barreras a Germán Vargas Lleras

| Periodista Infiltrado | , ,
El excongresista y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, sorprendió a los asistentes en un evento en donde intervino elogiando la gestión de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la república encargo de los temas de infraestructura…
Cámara de Representantes condecora a la Corporación Universitaria de Asturias

| Confidencial Noticias | ,
La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió la condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz de Comendador. El reconocimiento…
