Foto: @ClubLlanerosFC

El equipo llaneros propinó una derrota a Santa Fe en El Campín durante el desarrollo de fecha 15 de la Liga Colombiana, con marcador 3-1.

Llaneros quien espera meterse en los cuadrangulares finales, se ubicó en el séptimo puesto con 22 unidades, y recibirá en próximo compromiso a Once Caldas en la siguiente fecha, el domingo 19 de octubre.

Con los goles de Francisco Meza, Luis Miranda y Carlos Cortés Barreiro, el ‘corcel’ conquistó su sexta victoria, propinando la derrota al Santa Fe quien ya suma cuatro partidos perdidos.

