Atlético Nacional continúa reforzando su plantilla con miras a los próximos desafíos deportivos y sigue mostrando movimientos importantes en el mercado. Tras el anuncio oficial de Milton Casco y la confirmación del arquero Kevin Castaño, el club verdolaga concretó la llegada del extremo Nicolás Rodríguez, una apuesta joven que busca aportar desequilibrio y profundidad en el frente de ataque.

El futbolista de 21 años arriba al equipo paisa procedente del Orlando City de la MLS, luego de varias semanas de negociaciones entre ambas instituciones. Finalmente, las partes lograron un acuerdo para que Rodríguez vista la camiseta de Nacional en condición de préstamo hasta diciembre de 2026, en una operación que fue trabajada con cautela y visión a mediano plazo.

La cesión incluye una opción de compra, lo que le permitirá al conjunto antioqueño evaluar el rendimiento y la adaptación del jugador antes de realizar una inversión definitiva. Desde la dirigencia valoran su proyección, velocidad y capacidad para jugar por las bandas, cualidades que encajan con el estilo dinámico que pretende consolidar el cuerpo técnico.

Según informó el propio club estadounidense, el acuerdo contempla además que Orlando City conserve un porcentaje de una futura venta en caso de que Nacional ejecute la opción de compra. Este detalle refleja la confianza que existe en el potencial de Rodríguez, quien llega con el reto de consolidarse en el fútbol colombiano y convertirse en una pieza importante del proyecto verdolaga a corto y largo plazo.

