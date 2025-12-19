Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los arqueros colombianos Alejandra Usquiano y Andrés Hernández se consagraron campeones en sus respectivas modalidades durante el Rio Indoor World Series 250, certamen internacional disputado del 12 al 14 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil. El evento correspondió a la cuarta etapa de la Indoor World Series, el circuito de mayor nivel del tiro con arco bajo techo a nivel mundial, y fue organizado por la Confederación Brasileña de Tiro con Arco.

En la competencia femenina de arco compuesto, Alejandra Usquiano tuvo una destacada actuación desde la fase clasificatoria, donde ocupó el cuarto lugar con 584 puntos. En la ronda eliminatoria, la colombiana avanzó directamente a segunda fase y superó en shoot-off a la brasileña Mariana Chaves. Posteriormente venció a Larissa Aparecida en cuartos de final y protagonizó una exigente semifinal frente a la mexicana Andrea Becerra, número uno del ranking mundial, a quien derrotó nuevamente en desempate tras igualar 148 puntos.

Ya en la final, Usquiano ratificó su gran nivel al imponerse 147–144 ante la también mexicana Dafne Quintero, asegurando así el título internacional. La delegación colombiana en la modalidad de compuesto también contó con la participación de Sebastián Arenas, mientras que en recurvo compitieron los olímpicos en París 2024 Jorge Enríquez y Santiago Arcila, además del juvenil Andrés Hernández.

Nota recomendada: El Ministerio del Deporte rechazó la violencia registrada en el estadio Atanasio Girardot

Precisamente en arco recurvo U21, Andrés Hernández fue protagonista absoluto al liderar la clasificatoria con 574 puntos. En el cuadro eliminatorio avanzó con autoridad, superando al brasileño Leonardo Da Silva en cuartos de final y al local Carlos Carvalho en semifinales. En la disputa por el oro, Hernández venció 6–2 a Alex Nakahama para quedarse con el campeonato. En esta modalidad, Santiago Arcila finalizó en la cuarta posición tras caer en el duelo por el bronce frente al brasileño Marcus D’Almeida.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Siga leyendo

Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
Siga leyendo

¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
Siga leyendo

La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Siga leyendo

Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…
Siga leyendo