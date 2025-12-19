Los arqueros colombianos Alejandra Usquiano y Andrés Hernández se consagraron campeones en sus respectivas modalidades durante el Rio Indoor World Series 250, certamen internacional disputado del 12 al 14 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil. El evento correspondió a la cuarta etapa de la Indoor World Series, el circuito de mayor nivel del tiro con arco bajo techo a nivel mundial, y fue organizado por la Confederación Brasileña de Tiro con Arco.

En la competencia femenina de arco compuesto, Alejandra Usquiano tuvo una destacada actuación desde la fase clasificatoria, donde ocupó el cuarto lugar con 584 puntos. En la ronda eliminatoria, la colombiana avanzó directamente a segunda fase y superó en shoot-off a la brasileña Mariana Chaves. Posteriormente venció a Larissa Aparecida en cuartos de final y protagonizó una exigente semifinal frente a la mexicana Andrea Becerra, número uno del ranking mundial, a quien derrotó nuevamente en desempate tras igualar 148 puntos.

Ya en la final, Usquiano ratificó su gran nivel al imponerse 147–144 ante la también mexicana Dafne Quintero, asegurando así el título internacional. La delegación colombiana en la modalidad de compuesto también contó con la participación de Sebastián Arenas, mientras que en recurvo compitieron los olímpicos en París 2024 Jorge Enríquez y Santiago Arcila, además del juvenil Andrés Hernández.

Precisamente en arco recurvo U21, Andrés Hernández fue protagonista absoluto al liderar la clasificatoria con 574 puntos. En el cuadro eliminatorio avanzó con autoridad, superando al brasileño Leonardo Da Silva en cuartos de final y al local Carlos Carvalho en semifinales. En la disputa por el oro, Hernández venció 6–2 a Alex Nakahama para quedarse con el campeonato. En esta modalidad, Santiago Arcila finalizó en la cuarta posición tras caer en el duelo por el bronce frente al brasileño Marcus D’Almeida.