Los arqueros colombianos Alejandra Usquiano y Daniel Muñoz serán los encargados de representar al país en la modalidad de arco compuesto durante la duodécima edición de los Juegos Mundiales, que se celebran en Chengdú, China. Ambos competirán tanto en pruebas individuales como en la competencia de equipos mixtos, con el respaldo del entrenador nacional Heber David Mantilla.

Las competencias de arco compuesto se llevarán a cabo en el Parque del Lago Qinglong entre el 7 y el 9 de agosto. El jueves se disputarán las rondas clasificatorias en ambas ramas, mientras que el viernes iniciarán las rondas eliminatorias. Durante la jornada vespertina del viernes (madrugada en Colombia) se definirá la prueba de equipos mixtos, y el sábado culminará el certamen con las finales individuales.

Colombia llega a esta cita internacional con un historial destacado en la disciplina, sumando cuatro medallas en ediciones anteriores, todas conseguidas por la múltiple campeona mundial Sara López. Entre ellas se destacan el oro individual en Breslavia 2017 y el oro en equipos mixtos en Birmingham 2022, este último logrado junto a Daniel Muñoz. Sin embargo, en esta edición la arquera no estará presente, marcando un nuevo reto para la delegación nacional.

Con la ausencia de Sara López, la responsabilidad recae ahora en Usquiano y Muñoz, quienes buscarán mantener el legado del país en esta exigente disciplina. Las pruebas de recurvo y barebow se disputarán del 11 al 16 de agosto, aunque sin representación colombiana, lo que convierte al arco compuesto en la principal apuesta nacional en estos Juegos Mundiales.

