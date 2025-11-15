Ir al contenido principal

Tatiana Rentería y Yeison López llevarán la bandera de Colombia en la ceremonia de apertura el próximo sábado 22 de noviembre.

El Comité Olímpico Colombiano seleccionó a los atletas como los abanderados para la ceremonia del evento deportivo con el que inicia el Ciclo Olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, luego de mantenerse a la vanguardia de sus respectivas disciplinas deportivas con victorias en diferentes certámenes de talla internacional.

Yeison López ha dejado en alto el nombre en diversos escenarios alrededor del mundo, recordando que fue uno de los cuatro medallistas colombianos en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, cuando obtuvo el subcampeonato en los 89 kilogramos.

Por su parte, Tatiana Rentería es una de las figuras destacadas en la disciplina de lucha. Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho- Lima 2025, que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Perú.

De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones

Los precandidatos que integran la coalición conocida con el nombre de ‘La Fuerza de las Regiones’ anunciaron a través de un video publicado en las redes sociales, la expulsión del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa del grupo de preaspirantes a la…
Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, renunció a la posibilidad de ser el candidato del uribismo en la contienda electoral del año 2026. La decisión fue anunciada tras el anuncio del partido de cancelar la encuesta en donde se escogería a la…
Efraín Cepeda y Nadia Blel profundizan sus diferencias

El senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, publicó una carta que envió a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, en donde no solo ratifica su postura de rechazo a decisiones tomadas recientemente por parte del Directorio Nacional de la…
Hombres armados atacaron al senador Temístocles Ortega

El senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega, fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo por la vía Panamericana en el centro del Cauca, a 20 minutos de Popayán. A través de su cuenta en la red social X, el senador…
