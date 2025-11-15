Tatiana Rentería y Yeison López llevarán la bandera de Colombia en la ceremonia de apertura el próximo sábado 22 de noviembre.

El Comité Olímpico Colombiano seleccionó a los atletas como los abanderados para la ceremonia del evento deportivo con el que inicia el Ciclo Olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, luego de mantenerse a la vanguardia de sus respectivas disciplinas deportivas con victorias en diferentes certámenes de talla internacional.

Yeison López ha dejado en alto el nombre en diversos escenarios alrededor del mundo, recordando que fue uno de los cuatro medallistas colombianos en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, cuando obtuvo el subcampeonato en los 89 kilogramos.

Por su parte, Tatiana Rentería es una de las figuras destacadas en la disciplina de lucha. Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho- Lima 2025, que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Perú.