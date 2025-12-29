Ir al contenido principal

El deporte colombiano dejó grandes ganadores en torneos internacionales en el año 2025, hecho que reflejó una vez más la necesidad e importancia que tiene brindar a los jóvenes en el país una buena y oportuna preparación en cada una de las distintas disciplinas.

Aquí recordamos los nombres de los más destacados deportistas que participaron en competencias internacionales con una destacada actuación:

Patinaje:

-Kollin Castro: dos títulos, en 200 m. velocidad contra meta y 1.000 m. pista.

-Juan Jacobo Mantilla: dos títulos, en 10.000 m. eliminación y 10.000 m. ruta.

-Gabriela Rueda: 10.000 m. eliminación.

-María Fernanda Timms: 500 m. pista.

-Geiny Pájaro: 100 m. carriles ruta.

-Luz Karime Garzón: 15.000 m. eliminación.

-Kevin Lenis: 15.000 m. eliminación.

-Angely Arango: vuelta al circuito.

-Jhon Tascón: vuelta al circuito.

-Relevo femenino 3000 m.


-Gabriela Rueda: tres títulos, en 10.000 m pista, 5.000 puntos y 15.000 eliminación ruta.

-María Fernanda Timms: dos oros, en 1.000 m. pista y vuelta al circuito.

-Juan Jacobo Mantilla: dos títulos, en 10.000 m pista y 15.000 m. eliminación.

 -Bryan Carreño alcanzó el oro, en la modalidad de solo danza, categoría mayores

-Jeshua Folleco, la plata en la misma competencia, en el torneo junior.

Salto Largo

-Natalia Linares 

Ciclismo

-Stefany Cuadrado

Actividades subacuáticas

-Samuel Alejandro Sosa

Gimnasia

-Camilo Vera

Veleristas

-Andrey Quintero

Pesas

-Yeison López

Confidencial Noticias

[email protected]
