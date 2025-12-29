Confidencial Noticias
El deporte colombiano dejó grandes ganadores en torneos internacionales en el año 2025, hecho que reflejó una vez más la necesidad e importancia que tiene brindar a los jóvenes en el país una buena y oportuna preparación en cada una de las distintas disciplinas.
Aquí recordamos los nombres de los más destacados deportistas que participaron en competencias internacionales con una destacada actuación:
Patinaje:
-Kollin Castro: dos títulos, en 200 m. velocidad contra meta y 1.000 m. pista.
-Juan Jacobo Mantilla: dos títulos, en 10.000 m. eliminación y 10.000 m. ruta.
-Gabriela Rueda: 10.000 m. eliminación.
-María Fernanda Timms: 500 m. pista.
-Geiny Pájaro: 100 m. carriles ruta.
-Luz Karime Garzón: 15.000 m. eliminación.
-Kevin Lenis: 15.000 m. eliminación.
-Angely Arango: vuelta al circuito.
-Jhon Tascón: vuelta al circuito.
-Relevo femenino 3000 m.
-Gabriela Rueda: tres títulos, en 10.000 m pista, 5.000 puntos y 15.000 eliminación ruta.
-María Fernanda Timms: dos oros, en 1.000 m. pista y vuelta al circuito.
-Juan Jacobo Mantilla: dos títulos, en 10.000 m pista y 15.000 m. eliminación.
-Bryan Carreño alcanzó el oro, en la modalidad de solo danza, categoría mayores
-Jeshua Folleco, la plata en la misma competencia, en el torneo junior.
Salto Largo
-Natalia Linares
Ciclismo
-Stefany Cuadrado
Actividades subacuáticas
-Samuel Alejandro Sosa
Gimnasia
-Camilo Vera
Veleristas
-Andrey Quintero
Pesas
-Yeison López
