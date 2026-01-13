El Real Madrid se enfrenta este miércoles (21.00) al Albacete Balompié en los octavos de final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26, en el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo merengue, tras la destitución de Xabi Alonso después de caer en la final de la Supercopa de España, por lo que el salmantino pasa su primer examen sin apenas tiempo de trabajo, en una eliminatoria en la que el Rayo Vallecano visita al Deportivo Alavés y el Real Betis recibe al Elche CF.

La derrota por 3-2 del Real Madrid ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa en Yeda (Arabia Saudí) desencadenó un día después la salida de Alonso del banquillo. La etapa del tolosarra llegaba a su fin, después de muchas dudas que nunca logró despejar, fundamentalmente, desde el desaire de Vinícius Júnior en el Clásico. Y la elección del club merengue se quedó en casa: Álvaro Arbeloa.

Al salmantino le llega el proyecto más importante de su corta carrera como entrenador, que arrancó en 2020 en la cantera blanca, haciéndose cargo de uno de los banquillos más complicados del mundo después de estar al frente del Castilla los últimos seis meses. El ex lateral derecho tiene su primer prueba este miércoles en el Carlos Belmonte frente al Albacete en octavos de Copa, y el sábado se estrenará en el Santiago Bernabéu contra el Levante UD.

Ahora, Arbeloa debe demostrar que, después de sonar siempre desde que Alonso empezó a asomarse al precipicio, es el hombre indicado para coger el timón del vestuario merengue. El Real Madrid viaja a Albacete después de solo un entrenamiento, en el que apenas habrá dado unas directrices del equipo que quiere crear, que seguramente pretende ser, por lo visto en sus equipos, enérgico y agresivo en la presión.

Por delante, un partido en el que perder significa caer apeado del torneo del KO a manos de un ‘Segunda’ en octavos de final, una ronda en la que ha avanzado en 11 de las últimas 15 ediciones. Arbeloa deberá decidir, al ser un encuentro copero, si alinear un equipo titularísimo o hacer rotaciones pensando en el futuro. Además, en el único entrenamiento previo, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé fueron baja en el césped de Valdebebas.

Está por ver también, dado que viene de entrenar al Castilla, si la cantera tendrá protagonismo, ante un Albacete que nunca ha ganado al Real Madrid y que lleva más de 20 años sin verse las caras con el club merengue en partido oficial. Ahora, afrontan una oportunidad de oro ante un conjunto merengue que será una incógnita. El ‘Alba’ no marcha bien en LaLiga Hypermotion, a un punto del descenso y sin ganar desde mediados de diciembre, cuando eliminaron al RC Celta en Copa.

Los otros duelos

También este miércoles, a las 21.00, el Betis recibe en La Cartuja al Elche en octavos de final, fase que el equipo andaluz no supera desde la temporada 2021-22, cuando se proclamaron campeones del torneo por tercera vez en su historia. Los de Manuel Pellegrini se refugian en su nuevo feudo, en el que solo ha perdido tres encuentros este curso. Ahora, vienen de empatar (1-1) en Oviedo y se ‘cargaron’ al Murcia en la última ronda.

Mientras, los de Eder Sarabia, con pasado en el banquillo andaluz, tienen por segunda temporada consecutiva la oportunidad de avanzar a cuartos de final, después de que el año pasado fuera el Atlético de Madrid su ‘verdugo’ en octavos. Sin embargo, su rendimiento lejos del Martínez Valero es muy mejorable: sigue sin ganar en Liga y solo ha celebrado triunfos ante equipos de menor categoría en Copa.

En el apartado puramente deportivo, Cedric Bakambu vuelve a una convocatoria del Betis después de participar en la Copa África. Las principales bajas de Pellegrini son Isco Alarcón, Ángel Ortiz, Héctor Bellerín, ‘Cucho’ Hernández y Junior Firpo, por lesión; además de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, con su selección. En el Elche, no estarán Rafa Mir, Pedro Bigas y Héctor Fort.

Finalmente, también a las 21.00, el Rayo Vallecano visita al Deportivo Alavés. Los de Iñigo Pérez pelearán para superar los octavos de final por segunda vez desde el curso 2001-2002. De hecho, esta ronda ha sido su techo en las últimas dos temporadas, por lo que será un reto mayúsculo para un equipo que quiere seguir vivo en tres competiciones. Además, han mejorado en las últimas semanas, con solo una derrota en siete partidos y dejando atrás su sequía ofensiva -6 goles en los últimos 3 partidos-.

Enfrente, un Alavés que fue finalista en 2017 y que ahora atraviesa un preocupante bache con solo un triunfo en los últimos cinco partidos y fue en Copa del Rey frente al Sevilla. En su último compromiso, cayeron ante el Villarreal para quedarse a dos puntos del descenso en Liga. En el último precedente, el Rayo venció por 1-0 en Vallecas este curso.

