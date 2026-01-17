El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) se ha proclamado campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos por solo dos segundos después de una última etapa, de 105 kilómetros de especial con salida y meta en Yanbu (Arabia Saudí) y ganada por el español Edgar Canet (KTM), en la que se benefició de un error de navegación del estadounidense Ricky Brabec (Honda), mientras que el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) ha conquistado su sexto título en coches, con Nani Roma (Ford) concluyendo segundo de la general.

La locura se apoderó de la jornada definitiva en la clasificación de las dos ruedas. Brabec, que llegaba líder al último día, se perdió por una nota confusa en el ‘roadbook’ en el kilómetro 98, a falta de siete para la meta, y comenzó a perder su ventaja sobre Benavides.

El piloto sudamericano, cuarto en la edición de 2025, aprovechó el error para aventajarle en el esprint final y hacerse con el ‘Touareg’ por solo dos segundos, la renta más pequeña en la historia del ‘raid’. Con ello, emula a su hermano Kevin, campeón en 2021 y 2023, y otorga el tercer triunfo de su historia a Argentina.

Mientras, Edgar Canet protagonizó una fantástica jornada en la que, tras salir 31 minutos después de Brabec, logró cruzar la meta con el mejor tiempo (49:03), seis segundos mejor que su compañero de equipo Luciano Benavides, consiguiendo así su tercera victoria en esta edición, después de las logradas en el prólogo y en la primera etapa.

Tercero, a 47 segundos, terminó el también español Tosha Schareina (Honda), que también se subió al podio en la general; el valenciano, que en 2025 fue segundo en la clasificación final, se sube al tercer cajón del podio, al concluir la carrera a 25:12 de Benavides.

Al-Attiyah su sexto título en coches

En coches, en cambio, no saltó la sorpresa y el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) se alzó con el título, el sexto de su carrera en el ‘raid’ más duro del mundo -2011, 2015, 2019, 2022, 2023 y 2026-, tomando el testigo del saudí Yazeed Al-Rajhi, vencedor de la edición de 2025.

De esta manera, otorga a Dacia su primer triunfo en la carrera en su segunda participación, justo después de igualar el récord de especiales ganadas por el francés Stéphane Peterhansel y el finlandés Ari Vatanen (50). Además, logra ganar el Dakar con cuatro marcas distintas: Volkswagen, Toyota, Mini y Dacia, algo que hasta el momento solo había logrado Carlos Sainz.

Después de la frenética etapa del viernes, donde Laia Sanz tuvo que remolcar su coche hasta la meta tras sufrir una avería, Nani Roma (Ford) certificó su segundo lugar en la clasificación final, a 9:42 del piloto asiático.

La victoria de etapa fue para el sueco Mattias Ekström (Ford), que empleó un tiempo de 46:14 para confirmar su tercera plaza en la general -a 14:33- y se impuso por ocho segundos al francés Sébastien Loeb (Dacia) y por 13 al sudafricano Henk Lategan (Toyota).

Carlos Sainz (Ford), sexto este sábado a 45 segundos del ganador, despedirá la edición de 2026 cerrando el ‘Top 5’ final -a 28:30-, justo por detrás de Loeb, mientras que Cristina Gutiérrez (Dacia), décima, cierra su participación en la undécima plaza.

