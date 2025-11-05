Luis Díaz el gran protagonista en el juego del Bayern Múnich ante el PSG

El Bayern Múnich alemán se llevó la victoria en uno de los grandes partidos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 al imponerse este martes por 1-2 al actual campeón, el París Saint-Germain francés y quedarse junto al Arsenal FC inglés, que ganó con autoridad (0-3) al Slavia Praga checo, como los únicos con pleno de puntos.

El Parque de los Príncipes vivía uno de los duelos de máximo nivel de la jornada junto al de Anfield entre el Liverpool FC y el Real Madrid, y confirmó los pronósticos, con un Bayern que pudo golear en la primera mitad y que terminó pidiendo la hora tras quedarse con diez antes del final de los primeros 45 minutos.

El conjunto bávaro fue muy atrevido y desde el pitido inicial presionó muy arriba a un PSG más errático de lo habitual en la salida de balón y que se llevó un castigo corto al descanso en unos primeros 45 minutos que tuvieron como protagonista a Luis Díaz.

Nota recomendada: Mbappé, Antony y Fermín López lideres del once ideal de EP Deportes de LaLiga EA Sports



El colombiano se vistió de Harry Kane y anotó los dos goles de su equipo, el primero al poco de iniciarse el choque y el segundo pasada la media hora. Los locales, que tuvieron su mejor opción en un mano a mano de Bradley Barcola, tuvieron además la mala suerte de perder por lesión a Ousmane Dembélé y a Achraf Hakimi, este tras una dura entrada de Díaz, que le costó la roja tras el aviso del VAR.

La expulsión del colombiano cambió todo el escenario. El líder de la Bundesliga, que había tenido otras ocasiones muy claras en el primer tiempo por medio de Serge Gnabry y Joshua Kimmich, se vio encerrado por los de Luis Enrique Martínez, que se lanzaron con todo a por la remontada.

El centrocampista portugués Joao Neves premió esta ambición a falta de algo más de un cuarto de hora y a partir de ahí el Bayern sufrió con Manuel Neuer metiendo una gran mano y con el goleador local viendo como un cabezazo se marchaba por poco. El equipo de Vincent Kompany respiró con el pitido final y sumó su decimosexta victoria en 16 partidos.