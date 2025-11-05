Ir al contenido principal

Luis Díaz el gran protagonista en el juego del Bayern Múnich ante el PSG

El Bayern Múnich alemán se llevó la victoria en uno de los grandes partidos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 al imponerse este martes por 1-2 al actual campeón, el París Saint-Germain francés y quedarse junto al Arsenal FC inglés, que ganó con autoridad (0-3) al Slavia Praga checo, como los únicos con pleno de puntos.

El Parque de los Príncipes vivía uno de los duelos de máximo nivel de la jornada junto al de Anfield entre el Liverpool FC y el Real Madrid, y confirmó los pronósticos, con un Bayern que pudo golear en la primera mitad y que terminó pidiendo la hora tras quedarse con diez antes del final de los primeros 45 minutos.

El conjunto bávaro fue muy atrevido y desde el pitido inicial presionó muy arriba a un PSG más errático de lo habitual en la salida de balón y que se llevó un castigo corto al descanso en unos primeros 45 minutos que tuvieron como protagonista a Luis Díaz.

El colombiano se vistió de Harry Kane y anotó los dos goles de su equipo, el primero al poco de iniciarse el choque y el segundo pasada la media hora. Los locales, que tuvieron su mejor opción en un mano a mano de Bradley Barcola, tuvieron además la mala suerte de perder por lesión a Ousmane Dembélé y a Achraf Hakimi, este tras una dura entrada de Díaz, que le costó la roja tras el aviso del VAR.

La expulsión del colombiano cambió todo el escenario. El líder de la Bundesliga, que había tenido otras ocasiones muy claras en el primer tiempo por medio de Serge Gnabry y Joshua Kimmich, se vio encerrado por los de Luis Enrique Martínez, que se lanzaron con todo a por la remontada.

El centrocampista portugués Joao Neves premió esta ambición a falta de algo más de un cuarto de hora y a partir de ahí el Bayern sufrió con Manuel Neuer metiendo una gran mano y con el goleador local viendo como un cabezazo se marchaba por poco. El equipo de Vincent Kompany respiró con el pitido final y sumó su decimosexta victoria en 16 partidos.

Mauricio Gaona le dice No a Juan Manuel Galán

| Confidencial Noticias | ,
El abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, respondió con un No a la invitación extendida por Juan Manuel Galán para que encabece la lista al Senado de la República por la coalición Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira. “Mi…
Julián López anuncia que seguirá al frente de la plenaria de la Cámara de Representantes

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó en la Plenaria de la Corporación de este martes, que seguirá al frente de la mesa directiva pero que no votará en las sesiones. «Hoy después de un análisis jurídico correspondiente ha…
¿Por qué Alejandro Gaviria no será cabeza de lista del Nuevo Liberalismo?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque se había dicho que el exministro, Alejandro Gaviria, sería la cabeza de lista de la coalición a Senado conformado por los partidos políticos, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, hoy se supo que su permanencia en el primer lugar no está…
«Soy partidaria de defender la soberanía nacional»: Clara López

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López reafirma su intención de participar en la contienda electoral por la presidencia de la república y dice que es necesario defender la soberanía nacional. ¿Sigue firme en su intención de participar en la campaña presidencial? …
Procuraduría destituye al exalcalde de Cartagena, William Dau

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt. El Ministerio Público señaló que señaló que el entonces alcalde intervino en controversias…
