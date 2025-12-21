El regreso de Luis Díaz al Bayern Múnich para la fecha 15 de la Bundesliga ante el Heidenheim, luego de pagar la debida sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El colombiano marcó el 3-0 en la goleada 4-0, demostrando una vez más su talento futbolístico con el que ha emocionado a todos sus seguidores.

El gol de Díaz Luis llegó al cierre del partido, sirviendo de emoción a la hinchada del conjunto que manejó los tiempos del partido y aprovechó los espacios en el complemento.

Nota recomendada: El Ministerio del Deporte rechazó la violencia registrada en el estadio Atanasio Girardot

La anotación fue posible tras un cabezazo que entró por el segundo palo, luego de una jugada por derecha que terminó en centro preciso, y ya en tiempo añadido Harry Kane puso el cuarto con una acción de calidad en asociación con Gnabry, sellando el triunfo.