Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Europa Press |

Mads Pedersen llega de primero en la etapa No 15 de la Vuelta a España

El ciclista danés Mads Pedersen, del Lidl-Trek, se ha impuesto este domingo en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre las localidades gallegas de A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, sobre 167,8 kilómetros.

El velocista ha logrado por fin su ansiada primera victoria de etapa en la ‘grande’ española tras ser el más rápido del pequeño grupo que se ha plantado en las calles de Monforte de Lemos y que ha salido de una escapada muy numerosa de más de 40 corredores que se ha formado al inicio de un día tranquilo entre los favoritos.

Nota recomendada: Carlos Alcaraz disputará con Jannik Sinner la final de US Open

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Podcast: Manolito Salazar revela que el expresidente Álvaro Uribe estará en la lista al Senado del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
El periodista Manolito Salazar detalla la manera como se están armando las listas a Senado y Cámara y asegura que el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, buscará una curul por el Centro Democrático.
Siga leyendo

Movimiento político de Mauricio Lizcano se quedó sin personería jurídica

| Confidencial Noticias | , ,
La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería del movimiento político ‘Gente En Movimiento’ del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. La célula del alto tribunal determinó que no cumple con los requisitos para considerarse en calidad de…
Siga leyendo

Capturan al autor material del atentado al periodista Gustavo Chicangana

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Cortesía de Guaviare Estéreo La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron captura a a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, el pasado 5…
Siga leyendo

Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Siga leyendo

Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Siga leyendo