La tenista colombiana María Camila Osorio se proclamó campeona del WTA 125 de Manila, en el encuentro disputado en la cancha central del Rizal Memorial Tennis Center, en la capital de Filipinas.

María Camila con un resultado adverso de 2 – 6 el primer set se vio obligada a darle un vuelco a su juego en el segundo parcial, donde quebró el saque de su rival en el segundo game y consiguió el empate en el marcador gracias al 6 – 3.

Con el 1 – 1 en el marcador, el tercer set fue igualado de principio a fin. La efectividad de las dos jugadoras fue evidente y solo se produjeron tres quiebres, siendo dos para Osorio. Precisamente, la colombiana consiguió cerrar el juego en la segunda oportunidad que tuvo gracias al 7 – 5 final.

«Es muy importante para mí porque es la primera vez que gano un torneo en pista dura y fuera de casa. Es prácticamente un cuento de hadas para mí», fue parte de lo que expresó María Camila tras ganar el título.

