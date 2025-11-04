Mbappé, Antony y Fermín López lideres del once ideal de EP Deportes de LaLiga EA Sports

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, autor de un doblete en la victoria blanca ante el Valencia, el extremo brasileño del Real Betis Antony, que participó en los tres goles de los verdiblancos ante el Mallorca, y el mediapunta del FC Barcelona Fermín López, clave con dos pases de gol en el triunfo azulgrana ante el Elche, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Aaron Escandell (Real Oviedo); Óscar Mingueza (RC Celta), José María Giménez (Atlético de Madrid), David Carmo (Real Oviedo), Álvaro Carreras (Real Madrid); Jude Bellingham (Real Madrid), Santi Comesaña (Villarreal), Fermín López (FC Barcelona); Antony (Real Betis), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Alberto Moleiro (Villarreal).

Aaron Escandell (Real Oviedo)

El guardameta español del Real Oviedo ha vuelto a ser el jugador más destacado de su equipo en el empate ante Osasuna. Escandell fue clave en el punto sumado por los carbayones manteniendo su segunda portería a cero del curso. Realizó cinco paradas con las que evitó 1,2 goles en contra esperados.

Óscar Mingueza (RC Celta)

El lateral derecho internacional español brilló en el triunfo celtiña ante Levante. Óscar Mingueza participó en los dos goles de su equipo, anotando el primero y asistiendo en el segundo. Además, participó en 72 acciones con balón, completó 47 pases, generó tres ocasiones, centró tres veces al área y se impuso en tres duelos.

José María Giménez (Atlético de Madrid)

El central uruguayo del Atlético de Madrid volvió a exhibir un gran nivel en el triunfo colchonero ante el Sevilla. Giménez contribuyó a la tercera portería a cero consecutiva en Liga con una intercepción, un despeje, una recuperación y cuatro duelos ganados. Además, participó en 64 acciones con balón y completó 50 pases.

David Carmo (Real Oviedo)

El central del Real Oviedo fue otro de los protagonistas del empate de su equipo ante CA Osasuna. Carmo despejó seis balones, bloqueó un remate, realizó dos entradas y se impuso en nueve duelos. Además, participó en 73 acciones con balón y completó 53 pases.

Álvaro Carreras (Real Madrid)

El lateral izquierdo del Real Madrid sigue demostrando que es uno de los fichajes de este verano que mejor se ha adaptado al equipo. Carreras se estrenó como goleador en la victoria blanca ante el Valencia. Además, participó en 123 acciones con balón, completó 83 de los 89 pases que intentó, centró cuatro veces al área y generó dos ocasiones. En defensa, recuperó 12 balones y se impuso en siete de los ocho duelos que disputó.

Jude Bellingham (Real Madrid)

El centrocampista inglés del Real Madrid sigue confirmando que ha dejado atrás su problemas físicos y está a su mejor nivel. Ante el Valencia marcó por tercer partido consecutivo. Además, Bellingham participó en 107 acciones con balón, completó 72 pases, generó dos ocasiones, realizó cinco regates y remató tres veces a portería.

Santi Comesaña (Villarreal)

El centrocampista español del Villarreal estuvo notable en la victoria ‘groguet’ ante el Rayo Vallecano. Comesaña fue el autor de uno de los goles de su equipo, participó en 49 acciones con balón, completó 30 pases, generó una ocasión, remató tres veces a portería y se impuso en cuatro de los siete duelos que disputó.

Fermín López (FC Barcelona)

El mediapunta internacional español del FC Barcelona fue el jugador más destacado de la victoria azulgrana frente al Elche. Fermín asistió en el segundo y el tercer gol de su equipo. Además, participó en 31 acciones con balón, remató dos veces a portería, se marchó en el 100% de los regates que intentó, completó 20 pases y generó cuatro ocasiones.

Antony (Real Betis)

El extremo brasileño del Real Betis fue el jugador más destacado de la pasada jornada. En la victoria verdiblanca frente al Mallorca brilló con un doblete y una asistencia. Además, participó en 66 acciones con balón, completó 42 pases, centró dos veces al área, generó dos ocasiones, remató cuatro veces a portería y se impuso en cuatro duelos.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

El delantero francés del Real Madrid sigue en racha goleadora. Ante el Valencia incrementó su nómina de goles con un doblete. Además, Mbappé remató cinco veces a portería, participó en 58 acciones con balón, completó 42 pases y generó tres ocasiones.

Alberto Moleiro (Villarreal)

El atacante español del Villarreal volvió a aprovechar una titularidad con una actuación sobresaliente. Moleiro participó en dos de los tres goles de su equipo, anotando uno y asistiendo en otro. Además, participó en 32 acciones con balón, completó 14 pases, generó dos ocasiones y completó los cuatro regates que intentó.

