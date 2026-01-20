El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha comentado este lunes que decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid es faltar a la verdad, ya que el único título que había perdido antes de su destitución es la Supercopa, y ha apuntado que ha tenido «una relación espectacular» con él y que le ha gustado «su visión del fútbol».

«Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran todos los título. Ha perdido únicamente la Supercopa, el resto estamos vivos en todas las competiciones. Perdimos la Copa después de Xabi. Para mí va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él y le deseo lo mejor porque me ha gustado su visión del fútbol. Tiene obsesión por los detalles, por el juego y conoce mucho el fútbol moderno», afirmó el delantero francés en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Mónaco de este martes.

Mbappé confesó que habló con Xabi Alonso el día que lo despidieron porque tiene «muy buena relación» con él. «Hemos hablado de la vida, de lo que va a pasar para él después. Quería apoyarle porque nunca es fácil cuando te pasa este tipo de cosas, pero justo o injusto no es mi responsabilidad. Yo soy jugador de Real Madrid y con todo el cariño que tengo por Xabi Alonso, la vida es la vida, el fútbol es así y ahora yo tengo que seguir adelante y apoyar mi entrenador que es Álvaro Arbeloa», argumentó.

La estrella blanca reveló que claro que «pasan cosas» en el vestuario, y que no se va a «hacer el tonto», pero que hay muchas cosas que se dicen que «no son verdad». «Nuestro trabajo es callar y hacer las cosas en el campo. Hay que preguntar al madridismo porque tienen este sentimiento. Al final, ellos también están en casa y escuchan a los periodistas», añadió.

Sobre la bronca del Santiago Bernabéu a los jugadores el pasado sábado, el francés apuntó que entiende al público. «Al final es la única oportunidad para la gente y el madridismo de expresar su sentimiento. Lo único que no me gustó es que se tiene que pitar a toda la plantilla, no más a unos jugadores que a otros», indicó.

Además, el parisino recalcó que tienen «el carácter y la personalidad» para cambiar los pitos «en el campo». «Tenemos a todo el madridismo con nosotros, yo no lo veo en contra de nosotros, simplemente está enfadado, al que es normal. La forma de cambiar la situación en el campo es ganar partidos y jugar bien, y estoy seguro que si lo hacemos van a volver a estar con nosotros», agregó.

«Vini no tiene la culpa, si no jugamos bien es culpa de toda la plantilla. No es justo. Vini es un grandísimo jugador y un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo y siento mucho cariño por él. Como equipo tenemos que protegerlo y la mejor forma de hacerlo es que no esté solo contra la gente. Cuando Vini está a su máximo nivel es un jugador de alto nivel y uno de los mejores del mundo», dijo sobre los pitos que recibió Vinícius Junior.

También tuvo palabras de cariño para otro de los señalados por el Santiago Bernabéu, Jude Bellingham: «Nadie duda de su calidad. Tiene un potencial increíble, cuando está en forma y juega bien, es uno de los mejores jugadores del mundo sin discusión. Lógicamente, es un momento complicado para él, pero igual que para todos».

En cuanto a su viaje a Arabia, Mbappé manifestó que lo hace porque quiere «jugar todos los partidos» esté «bien o mal». «Si tengo la oportunidad de jugar voy a ir por cada partido. El club y yo hicimos un plan para que volviera para la Supercopa, pero no estaba listo para jugar. El míster me pidió venir a apoyar el equipo, y para mí es completamente normal. Ahora estoy de vuelta para ayudar», anexionó.

Por último, habló del rival, el Mónaco, su primer equipo como profesional y del que es canterano. «No está en su mejor momento pero es un equipo que siempre sabe aguantar el nivel en Europa. Tenemos que jugar con agresividad desde el inicio, ir a por ellos y demostrar que queremos ganar para acercarnos al Top-8. Es un partido importante contra un oponente exigente pero vamos a jugar en casa. Todo el mundo sabe que las noches de Champions en el Santiago Bernabéu es una ventaja», concluyó.

Nota recomendada: Real Madrid regresa al camino de la victoria