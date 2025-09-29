Ir al contenido principal

El gimnasta colombiano Ángel Barajas se destacó nuevamente en la escena internacional al conquistar la medalla de plata en la final de barra fija durante la quinta y última parada de la serie World Challenge Cup 2025, celebrada entre el 26 y el 28 de septiembre en Szombathely, Hungría. Esta competencia cerró el circuito mundial que también tuvo paradas previas en Varna (Bulgaria), Koper (Eslovenia), Tashkent (Uzbekistán) y París (Francia).

En la ronda clasificatoria, Barajas aseguró su paso a la final tras ubicarse en la cuarta posición general con una puntuación de 14.100, gracias a una rutina con grado de dificultad de 6.4 y una ejecución de 7.700. Su compatriota Yan Zabala también logró avanzar a la instancia definitiva al registrar 13.450 puntos, ubicándose octavo.

Ya en la final, el colombiano elevó el nivel de su rutina con una dificultad de 6.6, que, junto a una ejecución de 8.050, le permitió alcanzar un total de 14.650 y quedarse con la medalla de plata. El oro fue para el kazajo Milad Karimi, quien obtuvo 14.750 puntos, mientras que el chileno Luciano Letelier completó el podio con un puntaje de 14.250.

Por su parte, Yan Zabala finalizó séptimo en la competencia con un puntaje de 13.700, en una jornada que reafirma el buen momento de la gimnasia artística colombiana en el panorama internacional. El desempeño de Barajas consolida su posición como uno de los referentes del continente en esta disciplina.

