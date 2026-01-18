A solo semanas del arranque de la temporada 2026 de la World Aquatics Artistic Swimming World Cup, Medellín se prepara para convertirse en el epicentro del deporte acuático internacional. Del 13 al 15 de febrero, la capital antioqueña abrirá sus puertas a las máximas exponentes de la natación artística, una disciplina que fusiona técnica, potencia física, creatividad y expresión en cada rutina.

La ciudad será la primera sede oficial del circuito mundial, un honor que proyecta a Colombia en la escena deportiva global y la posiciona como punto de partida del calendario que concluirá con la Super Final en Toronto, Canadá. Este hecho no solo ratifica la confianza de World Aquatics en la capacidad organizativa del país, sino que también consolida a Medellín como escenario de grandes eventos internacionales.

Durante tres días, el público podrá presenciar presentaciones de alto nivel, donde la sincronía perfecta y la innovación coreográfica marcarán la pauta de una temporada que promete elevar los estándares de la natación artística. El evento representa, además, una oportunidad clave para el desarrollo del deporte en la región y para que nuevas generaciones se inspiren con el talento de las mejores del mundo.

