A solo semanas del arranque de la temporada 2026 de la World Aquatics Artistic Swimming World Cup, Medellín se prepara para convertirse en el epicentro del deporte acuático internacional. Del 13 al 15 de febrero, la capital antioqueña abrirá sus puertas a las máximas exponentes de la natación artística, una disciplina que fusiona técnica, potencia física, creatividad y expresión en cada rutina.

La ciudad será la primera sede oficial del circuito mundial, un honor que proyecta a Colombia en la escena deportiva global y la posiciona como punto de partida del calendario que concluirá con la Super Final en Toronto, Canadá. Este hecho no solo ratifica la confianza de World Aquatics en la capacidad organizativa del país, sino que también consolida a Medellín como escenario de grandes eventos internacionales.

Durante tres días, el público podrá presenciar presentaciones de alto nivel, donde la sincronía perfecta y la innovación coreográfica marcarán la pauta de una temporada que promete elevar los estándares de la natación artística. El evento representa, además, una oportunidad clave para el desarrollo del deporte en la región y para que nuevas generaciones se inspiren con el talento de las mejores del mundo.

PORTADA

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
