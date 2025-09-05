Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Este fin de semana, Medellín será el epicentro del BMX nacional con la realización de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que regresa a la capital antioqueña después de cuatro años de ausencia. El evento contará con la participación de 800 pilotos provenientes de 17 ligas de todo el país.

Los deportistas representarán a las ligas de Bogotá, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Cesar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. La competencia está organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, el INDER Medellín, la Liga de Ciclismo de Antioquia y su Comisión de BMX.

La Copa se disputará en dos jornadas: el sábado 6 de septiembre se llevará a cabo la válida XII, mientras que el domingo 7 será el turno de la válida XIII. Ambas fechas comenzarán a las 8:00 a.m. y se correrán en las categorías damas, principiantes, novatos, expertos, cruceros y alto rendimiento.

En total, 56 pilotos competirán en la categoría Championship y 744 en la Challenger. Entre los inscritos destacan figuras de talla nacional e internacional como los olímpicos Diego Arboleda, Gabriela Bollé y Vincent Pelluard; la campeona mundial Valentina Jiménez; el campeón nacional élite Juan Esteban Naranjo, y la finalista de la Copa Mundo, Valentina Muñoz.

Nota recomendada: Daniela Verswyvel se destaca en el Campeonato Mundial de Esquí Náutico 2025

Tras las primeras once válidas de la temporada 2025, los antioqueños Nicole Foronda (1339 puntos) y Juan José Velásquez (1138) lideran provisionalmente la clasificación general en la categoría Championship.