El World Aquatics confirmó a Medellín como la ciudad inaugural de la Copa Mundo de Natación Artística 2026.

La capital de Antioquia recibirá una parada oficial de esta competencia de alto nivel competitivo, después del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de 1975 en Cali y la Copa Challenger de Waterpolo Masculino y la Copa Challenger de Waterpolo Femenino en Barranquilla en 2021.

La temporada 2026 del World Aquatics Artistic Swimming World Cup tendrá cinco ciudades en tres continentes, iniciando en Medellín del 13 al 15 de febrero y culminando con la Super Final en Toronto, Canadá, del 19 al 21 de junio. Este evento tendrá lugar en el Complejo Acuático Atanasio Girardot.

Fechas y sedes de las paradas de la Copa Mundo:

Toronto (CAN) – 19 – 21 Junio

Medellín (COL) – 13 – 15 Febrero

Paris (FRA) – 27 – 29 Marzo

Xi’an (CHN) – 1 – 3 Mayo

Pontevedra (ESP) – 29 – 31 Mayo

