Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Instagram @nacionaloficial

El estadio Atanasio Girardot fue testigo de un clásico paisa cargado de emociones, goles y mucha intensidad. Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizaron un electrizante empate 3-3 por la fecha 10 de la Liga Colombiana. Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron decididos a imponer su juego, regalando un espectáculo ofensivo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

Brayan León fue figura para el DIM con un doblete, mientras que Facundo Batista respondió para Nacional con la misma moneda. León abrió el marcador al minuto 5 tras un rebote del arquero Harlen Castillo, pero Batista igualó rápidamente con un remate cruzado. El uruguayo volvió a aparecer desde el punto penal al 24′, aunque dos minutos después León volvió a empatar el juego. En el complemento, Leyser Chaverra adelantó al Poderoso desde los once pasos tras una falta sobre León, pero Alfredo Morelos, con olfato goleador, apareció al minuto 77 para decretar el 3-3 definitivo.

Nota recomendada: Clásico entre Millonarios y Santa Fe terminó sin goles

El resultado deja a Medellín en la segunda posición de la tabla con 20 puntos, igualando al líder en unidades, mientras que Nacional asciende al tercer lugar con 17. Un partido que dejó claro por qué el clásico paisa es uno de los duelos más apasionantes del fútbol colombiano.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El ministro de Defensa exigió la libertad de los 45 militares secuestrados por campesinos en el Cauca

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la pronta y rápida liberación de 45 militares secuestrados por un grupo de campesinos en la vereda de Los Tigres del municipio del Tambo (Cauca). «Es un grave delito cometido tanto por las personas que…
Siga leyendo

Se complican las cosas para David Racero

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara, David Racero, está siendo investigado por el delito de concusión en la Corte Suprema de Justicia. Racero tiene en su contra señalamientos por supuestamente exigir pagos de los sueldos de algunos miembros de su Unidad de…
Siga leyendo

Los dos partidos que esperan respuesta del politólogo Esteban Salazar

| Periodista Infiltrado | ,
El analista político y politólogo, Esteban Salazar, todavía no ha decidido cual es el partido político por el que presentará su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá. Salazar se encuentra revisando las dos opciones por las cuales se podría…
Siga leyendo

Richard Aguilar quiere volver al Senado, pero vistiendo de rojo liberal

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Tomada de instagram El Partido Liberal en su intención de aumentar el número de curules en el Senado obtenidas en 2022, busca llevar a sus filas a personas que garanticen seguridad en la elección. Por lo anterior, muchos dan por hecho la llegada…
Siga leyendo

Líderes comunales son el principal blanco de la violencia política en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
Por: Doris Santa Fe Lejos de desaparecer, la violencia política en Colombia se ha reconfigurado. En 2025 ya no se mide solo en cifras: se siente en el miedo de quienes hacen campaña en los territorios. Aunque los registros muestran menos casos que en años…
Siga leyendo