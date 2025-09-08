Foto: Instagram @nacionaloficial

El estadio Atanasio Girardot fue testigo de un clásico paisa cargado de emociones, goles y mucha intensidad. Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizaron un electrizante empate 3-3 por la fecha 10 de la Liga Colombiana. Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron decididos a imponer su juego, regalando un espectáculo ofensivo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

Brayan León fue figura para el DIM con un doblete, mientras que Facundo Batista respondió para Nacional con la misma moneda. León abrió el marcador al minuto 5 tras un rebote del arquero Harlen Castillo, pero Batista igualó rápidamente con un remate cruzado. El uruguayo volvió a aparecer desde el punto penal al 24′, aunque dos minutos después León volvió a empatar el juego. En el complemento, Leyser Chaverra adelantó al Poderoso desde los once pasos tras una falta sobre León, pero Alfredo Morelos, con olfato goleador, apareció al minuto 77 para decretar el 3-3 definitivo.

El resultado deja a Medellín en la segunda posición de la tabla con 20 puntos, igualando al líder en unidades, mientras que Nacional asciende al tercer lugar con 17. Un partido que dejó claro por qué el clásico paisa es uno de los duelos más apasionantes del fútbol colombiano.