Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ex piloto alemán de Fórmula 1 Mick Schumacher competirá en la IndyCar en 2026, después de fichar por el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, después de dejar la semana pasada el equipo Alpine en el Mundial de Resistencia (WEC), según un comunicado.

«Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) anuncia que Mick Schumacher, de 26 años, competirá para el equipo en la IndyCar en 2026. El hijo del legendario siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher cuenta con un impresionante currículum que incluye 43 carreras en Fórmula 1 y un sexto puesto como mejor resultado, además de tres podios en el WEC», informó al estructura en su página web.

Dado que Schumacher tiene experiencia en circuitos urbanos, mixtos y tradicionales, el equipo ya prepara un test con el piloto alemán en óvalo, ya que hay hasta seis carreras de este tipo de las 17 del calendario de la IndyCar el próximo año, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis.

El piloto, que corrió para Haas en la F1 en 2021 y 2022, lucirá el número 47, en un monoplaza con motor Honda, y completa así la alineación del equipo RLL para la temporada 2026 junto a Graham Rahal y Louis Foster, Rookie del Año de la IndyCar 2025.

Nota recomendada: Pablo Carreño pierde en la Copa Davis

Schumacher, campeón de la F3 y la F2, corrió recientemente en el WEC de la FIA en 2024 y 2025 con Alpine, equipo que dejó la semana pasada, para ahora centrarse en la IndyCar. El 13 de octubre, completó una prueba de la categoría en Indianapolis, e impresionó a su nuevo equipo por su «ritmo, adaptabilidad y retroalimentación técnica», destacó la estructura en un comunicado.

«Me complace confirmar que competiré en la IndyCar el próximo año con RLL, participando durante toda la temporada. Con experiencia tanto en F1 como en Resistencia, cuento con una visión y conocimientos que estoy seguro contribuirán a una excelente colaboración», valoró el alemán en declaraciones publicadas por su nuevo equipo.

Schumacher se entusiasmó «de inmediato con el coche y el estilo americano del automovilismo», que es «más puro y directo». «Y, por supuesto, tengo curiosidad por nuevas experiencias y siempre estoy interesado en ampliar mis horizontes. Para mí, comienza un nuevo viaje, y estoy emocionado por el inicio de la temporada», completó.

La temporada 2026 de la IndyCar, que tiene al español Alex Palou como vigente campeón, arranca con el Gran Premio Firestone de San Petersburgo, en florida, el 1 de marzo.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Localizan a 17 menores en poder de la secta ultraortodoxa Lev Tahor en Yarumal, Antioquia

| Confidencial Noticias | , ,
Un operativo en el municipio de Yarumal, Antioquia, en coordinación con la Policía Nacional, Interpol, Migración Colombia, ICBF, y las autoridades locales permitió el rescate de quince menores de edad que estaban en manos de la secta religiosa ultraortodoxa…
Siga leyendo

Centro Democrático anuncia nueva fecha para anunciar su candidato presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció la nueva fecha para que el partido uribista defina el nombre de la persona que buscará la presidencia de la república por la colectividad. Vallejo se vio obligado a hacerle frente a semanas de…
Siga leyendo

Petro señala a Alejandro Eder de conspirar en su contra

| Confidencial Noticias | , ,
Durante la entrega del nuevo Campus Universitario de la Ladera en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro aseguró que un grupo de mandatarios locales instigaron en los Estados Unidos para que se le incluyera en la Lista Clinton. Según el primer…
Siga leyendo

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo