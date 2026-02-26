Foto: @MillosFCoficial

Millonarios Fútbol Club goleó con autoridad a Deportivo Pereira en el Estadio El Campín, dominando el partido de principio a fin. El equipo dirigido por Fabián Bustos se fue al descanso 4-0 con goles de Sebastián Valencia, Mateo García, Leonardo Castro y Carlos Sarabia.

En el segundo tiempo, Millonarios mantuvo la intensidad y amplió la ventaja con un tanto de Beckham Castro. Pereira descontó de penal por medio de Marco Pérez, pero nunca puso en riesgo el triunfo local.

Con la victoria, Millonarios subió al décimo puesto con 11 puntos, mientras Pereira quedó penúltimo con cuatro. En la próxima fecha, los azules recibirán a Cúcuta Deportivo y también enfrentarán a Atlético Nacional por Copa Sudamericana.

