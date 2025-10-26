Millonarios se llevó la victoria en el clásico bogotano frente al Independiente Santa Fe con la mínima diferencia de gol.

El resultado 1- 0 le permite a Millonarios mantener la ilusión de la clasificación al ubicarse en el puesto 13° de la tabla de posiciones con 21 puntos y quedar a tres puntos del octavo clasificado que es Águilas Doradas.

Nota recomendada: Deportivo Cali queda al borde del descenso tras perder frente al Tolima

El gol de Cristian Cañozales hizo gritar a más de un hincha azul, quienes ahora deberán hacer barra para que su equipo le gane al Once Caldas en la próxima fecha que tendrá como escenario el estadio Nemesio Camacho El Campín.