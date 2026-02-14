Millonarios Fútbol Club bajo la conducción de Fabián Bustos, confirmó que tiene como pelear el torneo y se impuso 2-1 a Llaneros Fútbol Club en el estadio Estadio El Campín, por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026. El conjunto embajador encadenó su segunda victoria consecutiva y volvió a instalarse en la conversación por los puestos de clasificación, mostrando señales claras de recuperación futbolística y anímica.

El equipo capitalino golpeó temprano y marcó condiciones desde el arranque, aprovechando su intensidad y la presión alta para abrir el marcador. Con la ventaja a favor, manejó los tiempos del partido y supo administrar la diferencia ante un rival que intentó reaccionar, pero que encontró a un local bien parado en defensa y atento en las coberturas.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad para el cuadro azul. El compromiso obligó a realizar variantes inesperadas y encendió las alarmas por una preocupación física de Radamel Falcao García, quien tuvo que ser evaluado tras presentar molestias. La situación generó inquietud en el cuerpo técnico y en la afición, que espera conocer el alcance de la dolencia en los próximos días.

En el tramo final, Llaneros logró descontar y le puso dramatismo al cierre del encuentro. Millonarios sufrió más de la cuenta en los minutos definitivos, pero resistió los intentos visitantes y aseguró tres puntos valiosos que reafirman la mejoría del equipo en esta nueva etapa.

