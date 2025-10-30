Ir al contenido principal

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la medida cautelar de suspensión de labores contra el Club Deportivo Pereira, por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral.

De acuerdo con el titular de la cartera, «la decisión surge luego de una queja recibida en el mes de julio, que señalaba irregularidades como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos».

La Dirección Territorial Pereira del Ministerio del Trabajo realizó ayer una inspección a las instalaciones del club, donde constató la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y a los aportes a la seguridad social”, confirmó Sanguino Páez.

El ministro enfatizó que mientras la investigación se desarrolla debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento.

