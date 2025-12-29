Mundial de 2026 ya registra más de 150 millones de solicitudes de entradas según la FIFA

La FIFA ha recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas de más de 200 países para el Mundial del próximo verano, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, todavía en el ecuador de la fase de sorteo aleatorio, según un comunicado.

Los resultados de la fase actual de venta, que comenzó el pasado 11 de diciembre, suponen una demanda 30 veces superior a la cifra de entradas disponibles, según indicó el organismo rector del fútbol mundial. Dicha demanda es también 3,4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930.

«El Mundial de 2026 promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países», destacó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El mandatario celebró esta «abrumadora respuesta» de los aficionados, que «refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol». «No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol», agregó.

La cita mundialista se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, sedes que serán testigo de un total de 104 partidos en un torneo con 48 selecciones.

El proceso de selección de entradas aleatoria sigue abierto hasta el martes 13 de enero en FIFA.com/tickets. Tras el cierre de la fase actual, se celebrará un sorteo que «garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados». Los que no tengan suerte tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades.