Foto: Foto: cortesía: Mundo Ciclístico

Murió Roberto “Pajarito” Buitrago, uno de los grandes pioneros del ciclismo en Colombia ganador de la Vuelta a Colombia en 1962.

Sus familiares más cercanos confirmaron la noticia y dieron gracias a todos los amigos que siempre le recordaron y tuvieron presente su legado en este deporte.

Roberto Buitrago nació en Guayatá, Boyacá. Inició su carrera cuando ciclismo se convirtió en una como disciplina deportiva en Colombia. Participó en diferentes competencias nacionales y se consolidó como uno de los corredores más destacados de su generación. Fue campeón de la Vuelta a Colombia en 1962, cuando se coronó campeón de la Vuelta a Colombia.

