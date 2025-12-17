Ir al contenido principal

Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional se quedó con el clásico paisa al vencer 1-0 al Independiente Medellín en el partido de vuelta, resultado que, sumado al empate sin goles de la ida, le permitió cerrar a su favor.

El equipo verde fue más efectivo en un encuentro cerrado y de pocas opciones claras. Supo capitalizar la oportunidad más nítida que tuvo en el primer tiempo y la convirtió en gol. El lateral Andrés Román se proyectó por el costado, recibió un pase preciso de Camilo Cándido y, dentro del área, sacó un remate directo al arco que sorprendió al arquero Washington Aguerre, quien descuidó su palo.

En la segunda parte, el compromiso ganó en intensidad. Medellín, obligado por el marcador, adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor presión, especialmente con su goleador, que inquietó a la defensa rival. El DIM arriesgó más en busca del empate que le permitiera seguir con vida en la serie.

Nota recomendada: Barranquilla festeja la nueva estrella del Junior

Sin embargo, esos espacios dejados atrás estuvieron cerca de ser aprovechados por Nacional. En un rápido contragolpe, Zapata tuvo el segundo gol con un potente remate que se estrelló en el vertical derecho, acción que evidenció los riesgos asumidos por el conjunto rojo en su afán por igualar la eliminatoria. Al final, la efectividad marcó la diferencia y Nacional celebra el título.

