La Selección Colombia Sub17 empató en el juego contra la Selección del Salvador, quien llegó de que perder con goleada de 5-0 ante Corea del Norte en el Mundial Sub-17.

Por más que la tricolor insistió con jugadas de Fredy Hurtado, el gol les fue esquivo a pesar de que se encontraron caminos con tiros por las bandas, centros, remates de media distancia.

La Selección Colombia es tercera en el Grupo G con dos puntos. Entre tanto, Corea del Norte se mantiene en el primer lugar con cuatro puntos tras igualar con Alemania, que tiene los mismos puntos que la tricolor. El Salvador sigue último con un punto.

