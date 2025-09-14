La atleta colombiana Natalia Linares se subió al podio del salto largo femenino en el Campeonato Mundial de Atletismo, al conquistar la medalla de bronce con una espectacular marca de 6.92 metros, que iguala el récord nacional y suramericano sub-23.

Linares, quien había clasificado a la final el pasado viernes con un salto de 6.66 metros —cuarta de su grupo y sexta en la general—, brilló este domingo 14 de septiembre en la gran final del certamen, celebrada en el Estadio Nacional de Tokio. En su primer intento marcó 6.75 metros, pero fue en su segundo y quinto salto donde se consolidó en el podio con registros de 6.85 y 6.92 metros, respectivamente.

El bronce de Linares no solo representa un nuevo hito en su carrera, sino también para el atletismo colombiano, que vuelve a figurar entre los mejores del mundo. El oro fue para la estadounidense Tara Davis-Woodhall con un salto de 7.13 metros, mientras que la plata quedó en manos de la alemana Malaika Mihambo con 6.99 metros.