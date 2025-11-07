Confidencial Noticias
El técnico de la Selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo anunció la nómina de jugadores con la que enfrentará en partido amistoso a la Selección de Nueva Zelanda y a Australia en los Estados Unidos en la próxima fecha de preparación para el Mundial 2026.
A continuación la lista de los 26 jugadores convocados:
- Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
- Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
- Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
- Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
- Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
- Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
- Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
- David Ospina — Atlético Nacional (COL)
- Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
- James Rodríguez — Club León (MEX)
- Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
- Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
- Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
- Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
- Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
- Kevin Castaño — River Plate (ARG)
- Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
- Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
- Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
- Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
- Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
- Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)
