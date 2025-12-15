La Superintendencia de Sociedades impuso una millonaria multa a Álvaro de Jesús López Bedoya, representante legal del Deportivo Pereira, lo que hace más difícil su operación para el año 2026.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociales, Álvaro de Jesús López Bedoya, deberá pagar una cifra de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) por «desatender las órdenes impartidas por esta autoridad. Entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión».

El directivo podrá ejercer su derecho a la defensa conforme lo establece la norma, en caso de no compartir la decisión.

Semanas anteriores, el Deportivo Pereira fue materia de una sanción por parte del Ministerio de Trabajo, quien estableció que graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral del equipo.

La nueva decisión pone en serios problemas al Club Deportivo, quien deberá subsanar las determinaciones en su contra.