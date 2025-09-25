Ir al contenido principal

El equipo manizaleño Once Caldas fue eliminado de las semifinales de la Conmebol Sudamericana durante el juego contra Independiente del Valle.

El marcador final se definió desde los penales tras el triunfo que el Once Caldas había conseguido en Ecuador por idéntico marcador.

El jugador Zuleta dio lo mejor de si, pero, el portero Villar detuvo su remate. Luego Schunke como defensa evitó el gol de Dayro Moreno cuando el goleador ya estaba solo frente a portería.

Al minuto 27 el Independiente del Valle hizo la primera anotación por intermedio de Michael Hoyos que cabeceó tras un centro del ‘10’ Junior Sornoza.

El segundo gol de la visita vino un tiro de esquina por parte de Hoyos quien de un un cabezazo mandó el balón al fondo de la red.

Alejandro Carlos Chacón denuncia amenazas contra su vida

El senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, denunció amenazas contra su vida que le llegaron a través de un mensaje de WhatsApp. En el mensaje enviado el pasado 21 de septiembre a las 7:06 de la noche desde un número desconocido. le advierten…
Revocan el título de profesional a Juliana Guerrero

La Fundación Universitaria San José tomo la decisión de revocar el título de profesional otorgado a Juliana Guerrero, al concluir como resultado de una investigación interna, que la funcionaria no presentó las pruebas las Pruebas Saber Pro, requisito…
Petro se despacha contra Donald Trump en la Asamblea de la ONU

Durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, lanzó fuertes críticas en contra de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de «cómplice del…
Encuentran pista que podría despejar investigación del crimen de B-King y Regio Clown

Las autoridades mexicanas parecen haber encontrado una nueva pista que les podría despejar la investigación y dar con los responsables del asesinato y tortura de los artistas colombianos B-King y Regio Clown. La pista es un tercer cuerpo encontrado cerca…
Caen 22 miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Tropas del Ejército Nacional capturaron a 22 presuntos integrantes del Grupo armado organizado (GAO) Autodefensas Conquistadores de la Sierra en Valledupar, Santa Marta, Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla. Los integrantes del…
