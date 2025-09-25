El equipo manizaleño Once Caldas fue eliminado de las semifinales de la Conmebol Sudamericana durante el juego contra Independiente del Valle.

El marcador final se definió desde los penales tras el triunfo que el Once Caldas había conseguido en Ecuador por idéntico marcador.

El jugador Zuleta dio lo mejor de si, pero, el portero Villar detuvo su remate. Luego Schunke como defensa evitó el gol de Dayro Moreno cuando el goleador ya estaba solo frente a portería.

Al minuto 27 el Independiente del Valle hizo la primera anotación por intermedio de Michael Hoyos que cabeceó tras un centro del ‘10’ Junior Sornoza.

El segundo gol de la visita vino un tiro de esquina por parte de Hoyos quien de un un cabezazo mandó el balón al fondo de la red.