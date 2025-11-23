Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El equipo español de Copa Davis perdió (2-0) la final del Mundial de tenis masculino contra Italia este domingo después de ceder los dos puntos individuales en el desenlace de Bolonia, el de Pablo Carreño contra Matteo Berrettini (6-3, 6-4) y el definitivo de Jaume Munar ante Flavio Cobolli (1-6, 7-6(5), 7-5).

España rozó la gesta, sin Carlos Alcaraz y con el bautizado ‘equipo del pueblo’. Sin grandes espadas compitiendo hasta el final, hasta que toparon con una Italia que también venía con el mono del currante, sin su gran estandarte Jannik Sinner. El equipo italiano, con el apoyo además de su afición, alargó su reinado a una tercera Ensaladera consecutiva y cuarta Davis para su palmarés.

Carreño cedió ante un Berrettini de nuevo intratable, con 12 victorias y solo dos derrotas en el torneo jugando puntos individuales, y dejó al borde del abismo a España. En un duelo que se extendió por una hora y 19 minutos, el asturiano, número 89 del mundo, no pudo quebrar el servicio de su adversario, que no concedió ni una bola de ‘break’ y que hizo valer una rotura en cada uno de los dos sets para llevarse el primer punto de la eliminatoria.

Berrettini, 56ª raqueta mundial, aprovechó una de las tres pelotas de rotura de las que dispuso en el parcial inaugural para ponerse por delante (5-3), confirmando posteriormente el quiebre para cerrarlo. Ya en la segunda manga, donde desaprovechó dos oportunidades en el primer juego, volvió a romper el saque del español en el noveno y selló su victoria.

Nota recomendada: Pablo Carreño avanza en las semifinales de la Copa Davis

Después, Munar acercó el milagro español, en busca de la séptima Davis y primera desde 2019. ‘Mágico’ Munar sacó parte de su librillo de tenis con un primer set colosal (6-1), pero después empezó a ir a remolque de un Cobolli crecido también con la camiseta italiana. Pese a un ‘break’ temprano, el jugador local aguantó el toma y daca, con la tensión y el pique ‘in crescendo’.

Munar, con las tablas de la eliminatoria en Marbella, supo calmar los ánimos y mantener la concentración, pero llamó mucho a la puerta Cobolli hasta que la derribó. El español salvó cuatro bolas de set, pero a la séptima, ya en el ‘tie-break’, se llegó a la tercer manga. La derecha alocada del italiano fue poco a poco desgastando a un Munar incapaz de dar profundidad a sus golpes.

Con la llegada del momento decisivo, el empuje de la grada dio el extra necesario a un Cobolli más entero que el balear. El pupilo de David Ferrer cedió su saque en el undécimo juego y, a continuación, el italiano cerró la tercera Davis seguida de su país. La ‘Azzurri’ se llevó su 14ª serie consecutiva en el Mundial de tenis e impidió el sueño de una España que tendrá que esperar por la séptima.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Petro señala a Alejandro Eder de conspirar en su contra

| Confidencial Noticias | , ,
Durante la entrega del nuevo Campus Universitario de la Ladera en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro aseguró que un grupo de mandatarios locales instigaron en los Estados Unidos para que se le incluyera en la Lista Clinton. Según el primer…
Siga leyendo

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo

La propuesta de Petro para Venezuela

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en su idea de establecer un «gobierno de transición compartido» en Venezuela antes de convocar elecciones libres «sin presiones indebidas» ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin rector a la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | , ,
Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera. En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo…
Siga leyendo