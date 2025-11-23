El equipo español de Copa Davis perdió (2-0) la final del Mundial de tenis masculino contra Italia este domingo después de ceder los dos puntos individuales en el desenlace de Bolonia, el de Pablo Carreño contra Matteo Berrettini (6-3, 6-4) y el definitivo de Jaume Munar ante Flavio Cobolli (1-6, 7-6(5), 7-5).

España rozó la gesta, sin Carlos Alcaraz y con el bautizado ‘equipo del pueblo’. Sin grandes espadas compitiendo hasta el final, hasta que toparon con una Italia que también venía con el mono del currante, sin su gran estandarte Jannik Sinner. El equipo italiano, con el apoyo además de su afición, alargó su reinado a una tercera Ensaladera consecutiva y cuarta Davis para su palmarés.

Carreño cedió ante un Berrettini de nuevo intratable, con 12 victorias y solo dos derrotas en el torneo jugando puntos individuales, y dejó al borde del abismo a España. En un duelo que se extendió por una hora y 19 minutos, el asturiano, número 89 del mundo, no pudo quebrar el servicio de su adversario, que no concedió ni una bola de ‘break’ y que hizo valer una rotura en cada uno de los dos sets para llevarse el primer punto de la eliminatoria.

Berrettini, 56ª raqueta mundial, aprovechó una de las tres pelotas de rotura de las que dispuso en el parcial inaugural para ponerse por delante (5-3), confirmando posteriormente el quiebre para cerrarlo. Ya en la segunda manga, donde desaprovechó dos oportunidades en el primer juego, volvió a romper el saque del español en el noveno y selló su victoria.

Después, Munar acercó el milagro español, en busca de la séptima Davis y primera desde 2019. ‘Mágico’ Munar sacó parte de su librillo de tenis con un primer set colosal (6-1), pero después empezó a ir a remolque de un Cobolli crecido también con la camiseta italiana. Pese a un ‘break’ temprano, el jugador local aguantó el toma y daca, con la tensión y el pique ‘in crescendo’.

Munar, con las tablas de la eliminatoria en Marbella, supo calmar los ánimos y mantener la concentración, pero llamó mucho a la puerta Cobolli hasta que la derribó. El español salvó cuatro bolas de set, pero a la séptima, ya en el ‘tie-break’, se llegó a la tercer manga. La derecha alocada del italiano fue poco a poco desgastando a un Munar incapaz de dar profundidad a sus golpes.

Con la llegada del momento decisivo, el empuje de la grada dio el extra necesario a un Cobolli más entero que el balear. El pupilo de David Ferrer cedió su saque en el undécimo juego y, a continuación, el italiano cerró la tercera Davis seguida de su país. La ‘Azzurri’ se llevó su 14ª serie consecutiva en el Mundial de tenis e impidió el sueño de una España que tendrá que esperar por la séptima.