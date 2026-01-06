Ir al contenido principal

La tenista española Paula Badosa se impuso este martes a la checa Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, en el torneo de Brisbane (Australia), sobre pista dura y de categoría WTA 500, remontando un primer set adverso en un partido que superó las tres horas, para volver a ganar más de 100 días después de su último triunfo.

Badosa, número 25 del mundo y que no competía desde su retirada por lesión en Pekín el pasado mes de septiembre, mostró un buen nivel de tenis para completar una victoria que construyó yendo de menos a más. La catalana entró bien al duelo ante una rival contra la que nunca ha perdido, pero desaprovechó dos bolas de set con 4-5 y terminó cayendo en el desempate.

Ya en la segunda manga, Badosa creció, sobre todo a mitad de set, para imponer su ritmo y terminar adjudicándose ese segundo parcial, después de convertir una de las siete bolas de rotura de las que gozó. Ya en el parcial definitivo, la española continuó apretando y sacó el partido adelante sin dificultades. Ahora, espera en octavos la kazaja Elena Rybakina, número cinco del ranking.

Mientras que Cristina Bucsa no tuvo ninguna opción contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, que arrolló a la española en apenas 49 minutos para vencer por 6-0 y 6-1. Era la segunda ocasión en la que ambas tenistas se cruzaban, siendo en esta muy superior la número uno del mundo.

Sabalenka, en su primer partido en Brisbane, endosó un ‘rosco’ en la primera manga a la afincada en Cantabria, que también vio como su rival se colocó 5-0 en el segundo set sin mayores problemas. Pero con saque, la española logró sumar el primer y único juego en su casillero, antes de que la favorita cerrar el partido plácidamente.

