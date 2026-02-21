Foto: Archivo

El rumor de que el jugador de Millonarios, Radamel Falcao García, regresaría a la Selección Colombia para jugar el Mundial de Fútbol 2026, encendió las redes sociales con comentarios a favor y en contra.

De acuerdo con el periodista Sebastián Srur, Falcao García habría conversado con el técnico Néstor Lorenzo sobre esta posibilidad acordando que, con un promedio de tres partidos por mes, podría ser convocado al Mundial 2026.

El samario podría cumplir su deseo de estar a sus 40 años, junto a James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y otros más disputando el certamen que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Nota recomendada: El español Carlos Alcaraz se mete en la final de Doha