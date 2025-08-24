Confidencial Noticias
Millonarios comenzó a sumar puntos a su favor ganándole a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
El marcador final a favor del club bogotano terminó 3 – 0, aun el equipo azul se encuentra sin director técnico, tras el despido de David González.
La hinchada de Millonarios espera que el equipo no baje la guardia y que en adelante se dedique a anotar goles que le permitan superar la enorme crisis en las que se encuentra ante los bajos resultados en los últimos partidos.
PORTADA
Extraditan a los Estados Unidos a siete colombianos
Las autoridades confirmaron la extradición a los Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Entre ellos se encuentra alias…
Judicializados un integrante de la Armada Nacional y un civil con pedido de extradición
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por…
Policía captura al hermano de Iván Mordisco
La Policía Nacional capturó en la vereda Curiche, municipio de El Peñón (Cundinamarca) a alias “Mono Luis, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”. De acuerdo con los registros oficiales el capturado es hermano y hombre de confianza…
Iván Cepeda se decidió por buscar la presidencia de la república
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció su precandidatura a la presidencia de la república por la coalición de izquierda que apoya al gobierno de Gustavo Petro. Cepeda participará en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el mes de…
Miguel Uribe Londoño reemplazará a su hijo Miguel Uribe Turbay en la consulta del Centro Democrático
El Centro Democrático confirmó a Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, como el quinto precandidato que participará en la consulta interna del partido. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay…