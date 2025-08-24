Millonarios comenzó a sumar puntos a su favor ganándole a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El marcador final a favor del club bogotano terminó 3 – 0, aun el equipo azul se encuentra sin director técnico, tras el despido de David González.

La hinchada de Millonarios espera que el equipo no baje la guardia y que en adelante se dedique a anotar goles que le permitan superar la enorme crisis en las que se encuentra ante los bajos resultados en los últimos partidos.