El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha sido premiado con el WFS Awards 2025 a mejor directivo del año, unos premios organizados por World Football Summit que serán entregados el 15 de octubre, tras la primera jornada de WFS Madrid 2025.

El presidente del Paris Saint-Germain, de beIN Media Group y Qatar Sports Investments, Al-Khelaifi, ha sido reconocido por liderar la expansión global del PSG, que en 2025 conquistó su primera UEFA Champions League, promoviendo la sostenibilidad y el impacto comunitario.

Los WFS Awards se crearon en 2017 para reconocer a los líderes e iniciativas que están impulsando a la industria global del fútbol. En el palmarés de estos galardones figuran personas e instituciones tan relevantes como Aleksander Ceferin, Marcus Rashford, Atlético de Madrid, Bundesliga, el estadio Santiago Bernabéu, Coca-Cola y DAZN, entre muchos otros.

La edición de 2025 cuenta con 11 categorías enfocadas a poner en valor la innovación, el impacto social, la sostenibilidad y el progreso dentro y fuera del terreno de juego. En total, se recibieron más de 135 candidaturas procedentes de 20 países y seis continentes, consolidando a los premios como un referente de excelencia en el fútbol.

El co-fundador y director general de World Football Summit, Jan Alessie, felicitó a los ganadores de los WFS Awards 2025. «La variedad de proyectos y países representados -más de 135 candidaturas de seis continentes- refleja lo rica y diversa que es la industria del fútbol y pone de manifiesto el compromiso de World Football Summit de representar y dar voz a todos y cada uno de sus integrantes», explicó.

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

Europa Press
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

Confidencial Noticias
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos

Europa Press
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

Confidencial Noticias
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe

Confidencial Noticias
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…
