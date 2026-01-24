El Bayern Múnich cayó por sorpresa en el Allianz Arena ante el Augsburgo en la jornada 19 de la Bundesliga, en un partido que parecía controlado y terminó torciéndose en el tramo final. Luis Díaz fue titular y compartió el frente de ataque con Harry Kane y Michael Olise, en un esquema con el inglés como único punta y apoyo desde las bandas.

Durante el primer tiempo, el equipo de Vincent Kompany dominó la posesión, pero chocó constantemente con el orden defensivo del Augsburgo, que se replegó con dos líneas de cuatro bien compactas. La apertura del marcador llegó únicamente a través de la pelota quieta: tras un tiro de esquina cobrado por Olise, Hiroki Ito ganó en el aire y anotó de cabeza para el 1-0. Pese a la ventaja, al Bayern le costó profundizar y ampliar el resultado antes del descanso.

En el complemento, el desarrollo cambió. El Augsburgo adelantó líneas, se animó a jugar más lejos de su arco y el Bayern no supo gestionar la ventaja. Aunque los visitantes habían generado poco peligro, al minuto 75 aprovecharon un grave error del arquero Urbig, que falló en la salida tras un córner y dejó el balón servido para que Arthur Chaves igualara el marcador.

El golpe desestabilizó al conjunto local y, apenas minutos después, llegó el segundo tanto visitante con una buena jugada colectiva por derecha que culminó Han-Noah Massengo con un remate potente dentro del área. El Augsburgo incluso estuvo cerca de aumentar la diferencia, mientras el Bayern reaccionó tarde: Olise estrelló un disparo en el palo en la última acción, sellando una derrota inesperada que dejó preocupación en Múnich.

