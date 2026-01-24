Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Bayern Múnich cayó por sorpresa en el Allianz Arena ante el Augsburgo en la jornada 19 de la Bundesliga, en un partido que parecía controlado y terminó torciéndose en el tramo final. Luis Díaz fue titular y compartió el frente de ataque con Harry Kane y Michael Olise, en un esquema con el inglés como único punta y apoyo desde las bandas.

Durante el primer tiempo, el equipo de Vincent Kompany dominó la posesión, pero chocó constantemente con el orden defensivo del Augsburgo, que se replegó con dos líneas de cuatro bien compactas. La apertura del marcador llegó únicamente a través de la pelota quieta: tras un tiro de esquina cobrado por Olise, Hiroki Ito ganó en el aire y anotó de cabeza para el 1-0. Pese a la ventaja, al Bayern le costó profundizar y ampliar el resultado antes del descanso.

En el complemento, el desarrollo cambió. El Augsburgo adelantó líneas, se animó a jugar más lejos de su arco y el Bayern no supo gestionar la ventaja. Aunque los visitantes habían generado poco peligro, al minuto 75 aprovecharon un grave error del arquero Urbig, que falló en la salida tras un córner y dejó el balón servido para que Arthur Chaves igualara el marcador.

El golpe desestabilizó al conjunto local y, apenas minutos después, llegó el segundo tanto visitante con una buena jugada colectiva por derecha que culminó Han-Noah Massengo con un remate potente dentro del área. El Augsburgo incluso estuvo cerca de aumentar la diferencia, mientras el Bayern reaccionó tarde: Olise estrelló un disparo en el palo en la última acción, sellando una derrota inesperada que dejó preocupación en Múnich.

Nota recomendada: ¿James Rodríguez se acerca a Millonarios?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Encuesta Guarumo y Ecoanalítica pronostica segunda vuelta entre Cepeda y de La Espriella

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda, el candidato ganador sería Iván Cepeda; el segundo lugar sería para el abogado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ocuparía el…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño sigue adelante con su aspiración presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, confirmó que seguirá con su candidatura presidencial, reiterando además su retiro del Centro Democrático, partido del que hizo parte desde su creación. «Hoy me dirijo a ustedes para…
Siga leyendo

¿Hay nerviosismo en la campaña de Iván Cepeda?

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral estudiará en los próximos días la viabilidad del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta del Pacto Amplio. Analistas en temas electorales consideran que Cepeda podría estar inhabilitado para hacer parte de la…
Siga leyendo

¿Aparecen los primeros defensores del sueldo de los congresistas?

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), magistrado  Hermes Lara, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro con el que se elimina…
Siga leyendo

¿De qué hablaron Galán y Petro?

| Confidencial Noticias | ,
El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro sostuvieron una reunión en las últimas horas para tratar asuntos relacionados con la recuperación del Hospital San Juan de Dios, TransMilenio y el multicampus educativo en las…
Siga leyendo