Europa Press

Protestas en Madrid impiden ceremonia de podio de la Vuelta a España

La ceremonia de podio de la Vuelta Ciclista a España ha sido cancelada tras la suspensión de la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

«La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio», ha trasladado la organización de la competición a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Nota recomendada: Con gol de Mbappe Real Madrid supera al Real Sociedad

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17.30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando así el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) fue el campeón de esta edición de la Vuelta a España, y celebra su triunfo en privado por las protestas propalestinas que impidieron la foto en el podio.

Europa Press

[email protected]
