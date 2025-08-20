Ir al contenido principal

¿Qué pasará con Javier Gandolfi, tras la eliminación del Atlético Nacional de la Copa Libertadores?

La eliminación del Atlético Nacional de la Copa Libertadores, tras perder el juego contra Sao Paulo, dejó en la cuerda floja al técnico del equipo paisa, Javier Gandolfi.

A pesar de asegurar que siente tranquilo y satisfecho con los resultados que arroja el equipo a pesar de la eliminación del torneo internacional y todo parece indicar que continuaría al mando del club, a pesar de la molestia en la hinchada tras la derrota del equipo.

El Atlético Nacional empató el partido 1 – 1, obligando a la definición a la definición por penaltis, con un resultado final 4 – 3 a favor del Sao Paulo.

