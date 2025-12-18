¿Quién fue Mario Pineida, el jugador de fútbol asesinado en Ecuador?

El jugador ecuatoriano del Barcelona Sporting Club Mario Pineida fue asesinado a tiros en las calles de Guayaquil (Ecuador) por dos hombres en una motocicleta en un acto en el que también falleció una mujer que lo acompañaba.

«A nuestros socios e hinchas: Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra», informó el club ecuatoriano en su cuenta oficial de ‘X’.

El Barcelona señaló que «esta lamentable noticia» ha dejado «profundamente consternados» a todos los que forman «parte de la institución» y que llena de luto a la «familia barcelonista». «En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor», sentenció.

Nota recomendada: Nuevos problemas para el Deportivo Pereira

Mario Pineida fue nueve veces internacional con la selección ecuatoriana y formó parte de dos selecciones de la Copa América. Jugó en Independiente del Valle colombiano y también pasó por el Fluminense de Brasil.

Según las informaciones, el futbolista fue asesinado este miércoles a tiros en las calles de Guayaquil por dos hombres en una motocicleta, y que una mujer que lo acompañaba también falleció. La policía ha abierto una investigación sobre el ataque, que se produce en medio de una escalada de la violencia en el país sudamericano.