Rafa Nadal sale de los Juegos Olímpicos París 2024

El tenista español Rafael Nadal se despidió este lunes en segunda ronda del cuadro individual masculino de los Juegos Olímpicos de París (Francia), tras caer por 6-1 y 6-4 ante el serbio Novak Djokovic, mientras que las también españolas Cristina Bucsa y Sara Sorribes avanzaron a octavos de final en el cuadro femenino de dobles.

El de Manacor no pudo con el número 2 del mundo en la Pista Philippe Chatrier, merced a un duelo que había levantado mucha expectación y que cerca estuvo de tener todo menos emoción. Nadal estuvo desde el comienzo a remolque en el marcador, pero reaccionó cuando todo parecía perdido e hizo soñar fugazmente a las gradas del principal estadio parisino.

En el cara a cara nº 60 entre ambos, y quién sabe si el último, el de Belgrado venció al español en una pista donde había claudicado frente a él hasta en seis precedentes. Dándole escasas opciones a Nadal en una hora y 43 minutos de partido, ‘Nole’ mantuvo intactas sus opciones de hacerse con el codiciado oro olímpico, único gran título que le falta.

No en vano, en esta ocasión Djokovic demostró estar en mejor forma e impuso su ritmo de principio a fin. ‘Nole’ fue superior a su adversario en casi todas las facetas, dominando desde el fondo de pista y con su revés; consiguió hasta 23 golpes ganadores, por 12 del manacorense. Además, hizo mucho daño sobre el servicio del balear, rompiéndolo en cinco ocasiones y disponiendo de hasta 12 oportunidades de ‘break’.

El partido empezó con dudas en el servicio para ambos, situación que aprovechó el serbio para, en la primera oportunidad de rotura, quebrar el saque de Nadal y tomar ventaja en el marcador. Djokovic se asentó muy rápido con la ventaja en el marcador, mientras que Nadal no encontraba su repertorio, necesario en un día como éste para tener opciones.

El de Belgrado no aflojó y, aunque el manacorense acertó a evitar el ‘rosco’, cedió el primer parcial por un claro 6-1 que evidenciaba el nivel ofrecido por ambos ex números uno del mundo y que obligaba a Nadal a una ostensible mejora para poder alargar su supervivencia olímpica.

No dio ninguna opción el serbio en el primer set, en el que no funcionó el saque de Nadal, pues hizo un 62% de primeros servicios y un 62% de puntos ganados con el primero; mientras, Djokovic estuvo muy sólido desde el fondo de pista, con solo cinco errores no forzados.

El inicio del segundo parcial tampoco fue esperanzador para el español, que volvió a sufrir ‘break’ en contra en el primer juego, renta que consolidó Djokovic con un servicio en blanco. El choque, con el serbio sin dar tregua, parecía acabarse por la vía rápida con otro claro 4-0 y dos roturas arriba.

Pero un gran campeón como Nadal no podía irse de los JJ.OO. de esa manera y, por enésima vez, tiró de casta. Primero lo hizo para sacar adelante su saque y, posteriormente, para conseguir dos ‘breaks’ seguidos sobre el servicio de un oponente que, por primera vez en toda la tarde, daba síntomas de nerviosismo y fallaba más de la cuenta.

Cuatro juegos seguidos amarró el 14 veces campeón de Roland Garros, que empató así el marcador (4-4) ante la algarabía de la grada. Pero ahí volvió a aparecer el 24 veces campeón de ‘Grand Slam’ para volver a quebrar el servicio de su rival y ya no concederle más, cerrando con un ‘ace’ el partido y su billete para los octavos de final.

De este modo, Nadal confirmó su adiós al cuadro individual del evento parisino en la segunda ronda. Pero no terminó aquí su participación en estos Juegos, ya que disputará los octavos de final del cuadro de dobles masculino junto a Carlos Alcaraz este mismo martes.