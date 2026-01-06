Ir al contenido principal

Europa Press

Rayo Vallecano llega a octavos de final de la Copa Rey MAPFRE 2025-2026

Foto: @RayoVallecano

El Rayo Vallecano completó los 16 equipos que disputarán los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026 después de derrotar por 1-3 este martes en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Granada CF de LaLiga Hypermotion tras una reacción en la segunda parte.

El conjunto franjirrojo volvió a tener problemas en el torneo del ‘k.o’, donde el técnico Íñigo Pérez apostó por las rotaciones de cara a mejorar sus prestaciones de un equipo que no gana en LaLiga EA Sports desde el pasado mes de octubre y que lo pasó mal sobre todo en la primera mitad.

El Granada CF salió intenso en busca de dar una nueva sorpresa de un conjunto de la Segunda División en esta ronda de los dieciseisavos de final y encontró pronto el premio con el tempranero tanto de Pablo Sáenz. El Rayo intentó reaccionar con el paso de los minutos, pero no encontró fluidez ofensiva para igualar.

Nota recomendada: Thiago Fernández llega a robustecer al Villarreal CF

Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad, donde el conjunto vallecano fue mejor, ayudado por el rápido gol de Álvaro García. Los cambios de Íñigo Pérez fueron ampliando la superioridad y Pedro Díaz, con ayuda de Astralaga, puso el 1-2 cuando el choque entraba en su recta final. Cárdenas evitó el 2-2 de Sáenz y, ya en el añadido, un gol en propia puerta de Flores sentenció el billete franjirrojo.

Europa Press

