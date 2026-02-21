El Real Madrid ha perdido este sábado por 2-1 en su visita al CA Osasuna, un partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports y resuelto por un gol ‘in extremis’ de Raúl García de Haro a favor de los pamplonicas, cuya victoria ha dado alas al FC Barcelona en su lucha por el liderato liguero frente a los blancos.

En El Sadar, el flojo comienzo de partido por ambas partes duró hasta el minuto 25, cuando Ante Budimir entró en ebullición. Primero avisó con un zurdazo lejano que se fue desviado y luego con un cabezazo al alimón con el zaguero rival Álvaro Carreras, tras un centro de Rubén García, y Thibaut Courtois hizo un paradón a media altura para impedir el gol.

Casi acto seguido, en esa inercia dominante de Osasuna, Javi Galán centró desde la banda izquierda al corazón del área visitante y Budimir conectó otro cabezazo; el balón salió cruzado y se estrelló en la cepa del poste más alejado de la portería de Courtois. La respuesta merengue fue un disparo de David Alaba que se marchó por encima del travesaño.

Sin apenas dilación, un derechazo lejano de Kylian Mbappé provocó una buena estirada del guardameta Sergio Herrera, que envió ese esférico a saque de esquina; y al saque rápido, Alejandro Catena se interpuso de manera providencial en la trayectoria del balón tras otro remate de Alaba. Y en ésas, llegó un error tonto del Real Madrid en defensa.

En un balón dividido, Raúl Asencio reculó a la vez que Courtois salía de su área pequeña para despejar; el central rozó ese balón en presencia de Budimir, quien recibió una leve pisada del portero en ese cruce. Aunque el árbitro de campo Alejandro Quintero González le sacó tarjeta amarilla al delantero osasunista, la revisión del VAR modificó todo.

Entonces el ‘trencilla’ ya no apreció fingimiento del jugador croata, corrigió su decisión y decretó penalti por el ligero choque de Courtois. El propio Budimir transformó de modo calmado esa pena máxima en el 1-0 y antes del descanso tan solo replicó el Real Madrid una vez, por obra de Aurélien Tchouaméni con una volea picada y que Herrera despejó a tiempo.

Al regreso de vestuarios, hubo un ‘déjà vu’ porque el comienzo fue de mutuo y espeso tanteo. Arda Güler truncó esa dinámica en el 55′ con un derechazo desde la frontal del área, algo forzado y que se marchó por encima del larguero. Poco más tarde, Mbappé desde el costado izquierdo filtró un pase al esprint de Vinícius Jr., quien se enredó con la zaga.

Frente a la sensación de que poco estaba ocurriendo, el entrenador madridista Álvaro Arbeloa hizo un par de sustituciones. Entraron en el campo Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, con impacto casi inmediato en la zona medular porque el hispano-marroquí asistió en el minuto 70 a Mbappé y éste, perfilado rápidamente en el área rival, marcó un golazo.

No obstante, su derechazo cruzado a la escuadra quedó sin validez por fuera de juego. Sirvió, eso sí, como preámbulo del 1-1 que sí subió al marcador en el 73′ tras un arranque fuerte de Fede Valverde desde zona de tres cuartos; el jugador uruguayo atravesó varias líneas rojillas, se marchó de Valentin Rosier y su centro lo remachó Vinícius a bocajarro.

Cuatro días después de su polémica frente al Benfica en la Champions League, el brasileño volvió a tener una celebración efusiva, pero esta vez sin baile hacia la grada y sin que ningún oponente lo insultase. Se había colado bien ‘Vini’ entre los dos centrales hasta alcanzar el balón y hacer el noveno gol de toda su carrera deportiva frente a Osasuna.

El entrenador rojillo, Alessio Lisci, poco antes había retirado del terreno de juego a Rubén García y a Budimir, así que en su banquillo no le quedaba mucha pólvora para contrarrestar el nuevo escenario. Dani Ceballos era otra cara distinta del Real Madrid para el desenlace y su presencia zarandeó el centro del campo, tanto para bien como para mal.

En el minuto 90, él no domó un balón y sí que lo hizo Raúl Moro, que condujo hasta la frontal del área y pasó a Raúl García de Haro; éste controló un pelín largo, pero con un recorte esquivó a la vez a Asencio y a Alexander-Arnold, ladeándose para batir a Courtois con un derechazo.

En primera instancia se señaló fuera de juego, pero la revisión del VAR, no sin confusiones por parte del Quintero González, corroboró que el delantero local estaba habilitado cuando recibió la asistencia. Sin reacción, el Real Madrid consumó su derrota en Pamplona y se quedó con 60 puntos en un liderato amenazado; mientras, Osasuna luce ya 33 puntos.

