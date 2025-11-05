Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Real Madrid perdió este martes por 1-0 ante el Liverpool en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions 2025-26, en un encuentro en el que el portero belga Thibaut Courtois fue el mejor con ocho paradas, muchas de ellas heroicas evitando una goleada, para sostener a su equipo ante un conjunto ‘red’ con mucha más energía y que encontró su merecido premio en el gol del argentino Alexis Mac Allister.

El pleno europeo del conjunto merengue se cortó en tres victorias. Llegó la primera derrota de los pupilos de Xabi Alonso en esta Liga de Campeones, en su examen continental más exigente, incapaz de generar peligro a un Liverpool más enchufado y que demostró más ambición para llevarse un triunfo balsámico teniendo en cuenta la negativa racha con la que llegaba al partido.

Kylian Mbappé completó su peor partido de la temporada, desaparecido entre jugadores ‘reds’, y la carta de Eduardo Camavinga esta vez no funcionó a Alonso. De hecho, el mejor del partido fue Courtois, salvador en varias ocasiones y al que solo pudo batir Mac Allister en la segunda parte con un testarazo en una falta lateral. El Madrid, decepcionante en ataque, no tuvo el día en el peor escenario y se queda con 9 puntos, los mismos que un Liverpool que ya coge velocidad.

El Liverpool entró en el partido mucho más hiperactivo que un Real Madrid al que le faltó la intensidad inicial que demandan este tipo de escenarios. El conjunto de Xabi Alonso utilizó al principio, con Mbappé muy desaparecido, el recurso de Vinícius, pero con la defensa ‘red’ muy pendiente de las ayudas y muy cómoda en un bloque bajo.

El respeto entre ambos conjuntos dominó la primera media hora de juego, hasta que El equipo ‘red’ tuvo la más clara hasta el momento, con un mano a mano de Szboszlai ante Courtois que el belga desbarató con la pierna derecha en otra jugada valor gol del guardameta. El conjunto merengue entró entonces en minutos de dudas y su mayor susto llegó cuando otro disparo del húngaro golpeó en la mano de Aurélien Tchouaméni dentro del área, pero tras ver el VAR no señaló pena máxima.

Llegaron entonces los mejores minutos del equipo local, con más energía que un Real Madrid preocupado solo por achicar agua y aguantar las embestidas ‘reds’. Aún así, los blancos pudieron adelantarse con un acercamiento de Arda Güler y una penetración con clase de Jude Bellingham, pero Courtois seguía empeñado en ser el héroe madridista de la primera mitad con otra mano salvadora al enésimo intento lejano de Szboszlai.

La segunda parte comenzó como acabó la primera, con Courtois provocando la risa irónica de Virgil van Dijk cuando mandó a córner un testarazo del neerlandés a un metro del meta belga. Un saque de esquina en el que Hugo Ekitike remató de cabeza a centímetros del segundo palo. Los de Xabi Alonso pecaban de conservadores muy encorsetados en un sistema demasiado estático que no les permitía generar casi nada de peligro.

Y volvió a sufrir en un balón parado. Szboszlai la puso con una comba preciosa y Alexis Mac Allister remató de cabeza a bocajarro casi sin saltar para batir a un Courtois que parecía imbatible. Los ‘reds’ merecían el gol y el fútbol hizo justicia con el 1-0. Mbappé seguía sin aparecer y el carácter que sí se venía viendo en los últimos partidos se iba difuminando con el paso de los minutos.

Nota recomendada: Medellín será la primera sede de la Copa Mundo de Natación Artística 2026

Tras dos errores groseros y lejos de esa influencia que tuvo en el Clásico, Camavinga dejó su hueco a un Rodrygo Goes que tampoco entró conectado. Mientras, Mbappé empezaba a ser esa amenaza habitual y mandó lamiendo el poste un buen envío de Vinícius dentro del área. También llegó el momento de Trent Alexander-Arnold, recibido con pitos por The Kop.

El Liverpool pudo sentenciar rozando el descuento tras una fantástica jugada personal de Mohamed Salah que remató Cody Gakpo en el área pequeña encontrándose de nuevo con Courtois, que completó un partido brillante evitando una goleada sonrojante en Anfield.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Mauricio Gaona le dice No a Juan Manuel Galán

| Confidencial Noticias | ,
El abogado constitucionalista, Mauricio Gaona, respondió con un No a la invitación extendida por Juan Manuel Galán para que encabece la lista al Senado de la República por la coalición Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira. “Mi…
Siga leyendo

Julián López anuncia que seguirá al frente de la plenaria de la Cámara de Representantes

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, confirmó en la Plenaria de la Corporación de este martes, que seguirá al frente de la mesa directiva pero que no votará en las sesiones. «Hoy después de un análisis jurídico correspondiente ha…
Siga leyendo

¿Por qué Alejandro Gaviria no será cabeza de lista del Nuevo Liberalismo?

| Confidencial Noticias | , ,
Aunque se había dicho que el exministro, Alejandro Gaviria, sería la cabeza de lista de la coalición a Senado conformado por los partidos políticos, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, hoy se supo que su permanencia en el primer lugar no está…
Siga leyendo

«Soy partidaria de defender la soberanía nacional»: Clara López

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López reafirma su intención de participar en la contienda electoral por la presidencia de la república y dice que es necesario defender la soberanía nacional. ¿Sigue firme en su intención de participar en la campaña presidencial? …
Siga leyendo

Procuraduría destituye al exalcalde de Cartagena, William Dau

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de doce años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt. El Ministerio Público señaló que señaló que el entonces alcalde intervino en controversias…
Siga leyendo