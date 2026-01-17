El Real Madrid volvió a la senda de la victoria este sábado después de imponerse por 2-0 al Levante UD en el Estadio Santiago Bernabéu tras un partido no excesivamente brillante y en el que, sobre todo antes y durante el primer tiempo, recibió el enfado de su afición, algo más tranquila tras el descanso cuando llegaron los dos goles del triunfo de Kylian Mbappé y Raúl Asencio.

El conjunto madridista se tomó un ligero respiro en unos días turbulentos. Cumplió, sin alardes y sin motivos para sonreír, ante un poco ambicioso equipo ‘granota’, que no pudo hacer más grande la herida que ha ido aumentando de tamaño desde la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. El estreno ante su afición de Álvaro Arbeloa no trajo muchos motivos para la esperanza, aunque se salvó con tres puntos claves para al menos presionar al líder antes de su partido en Anoeta.

De todos modos, el Real Madrid no pareció tener demasiado ánimo para acallar el enfado de la grada, muy crítica principalmente con Vinícius Jr y Jude Bellingham. El extremo brasileño demostró que su partido ante el FC Barcelona fue un oasis en su actual estado de forma pese a algo más de ‘chispa’ en la segunda parte, mientras que el inglés la pidió constantemente y tuvo dos buenas opciones para haber marcado un gol que aplacase unos ánimos, que en su caso fueron de más a menos.

Con todo, los silbidos fueron pasando de lo individual a lo colectivo porque los primeros 45 minutos de los locales fueron para el olvido y casi lo mejor fue el empate sin goles al descanso pese a que Arbeloa recuperó a Kylian Mbappé, principal novedad en un frente ofensivo que completó Gonzalo García, y que fue el que más entusiasmo le puso, aunque con poco éxito real. Al Levante UD, por su parte, quizá necesitó faltarle algo más el respeto al 15 veces campeón de Europa para haber puesto el ambiente aún más de su lado. Pudo hacerlo con tres faltas al borde del área, pero solo una de Pablo Martínez metió algo de miedo.

Sin embargo, como le pasase el pasado miércoles al Albacete Balompié, al equipo valenciano tampoco le hizo falta un extraordinario partido a nivel defensivo de inicio porque no estuvo exigido y Mathew Ryan vivió de inicio una tarde plancentera, sin usar apenes sus guantes y sólo con algo de inquietud cuando Mbappé empaló desviado un balón largo de Asencio cuando se plantaba delante del australiano.

Los goles calman los ánimos

No hubo mucho más que contar porque al Real Madrid le faltó, además de fútbol, velocidad, intensidad y presión, condimentos obligados en el alto nivel y que sigue sin encontrar también bajo la batuta de Arbeloa, que decidió un cambio de imagen con la entrada para la segunda mitad de Arda Güler, por un impreciso Eduardo Camavinga, y de Franco Mastantuono, por un Gonzalo García al que le pudo pesar su amarilla. Ambos tampoco se libraron de los silbidos.

El Real Madrid continuó con un dominio insulso, aunque por fin logró levantar algún aplauso tras una buena combinación entre Güler y Mbappé, con Ryan metiendo una buena mano abajo al disparo del turco. La siguiente conexión entre ambos, acabó con el impetuoso penalti de De la Fuente al francés y el aliviador 1-0 del ’10’.

El Levante UD no había variado para nada su plan y tampoco le dio demasiado tiempo para intentar arriesgar más tras este primer golpe. Asencio demostró que el balón parado es una de las cosas más notables que tiene actualmente el equipo madrileño y cabeceó poderoso a la red el 2-0, su segundo gol en sus últimos cinco partidos.

A partir de ahí todo fue más tranquilo para los merengues que pudieron anotar algún gol más con buenas opciones para Mbappé y Bellingham, con Ryan acertado, Mastantuono, que se topó con el larguero, y Güler que no embocó un buen balón de Vinícius. Entre medias, Iván Romero tuvo la mejor para haber podido meter en el partido a los ‘granotas’. El siguiente examen para los madridistas será este martes en Liga de Campeones ante el AS Monaco.