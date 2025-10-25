Real Madrid se medirá con el Barcelona en un emocionante clásico

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu (16.15 horas) en la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26, un Clásico en el que los blancos buscan frenar el dominio blaugrana y la sangría goleadora sufrida el curso pasado para seguir en lo más alto de la clasificación y abrir una brecha ante el conjunto catalán en un partido donde los focos recaen sobre el duelo Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El feudo madridista acoge este domingo el Clásico, uno de los mejores partidos que se puede ver en el fútbol actual. Porque, aunque llegue quizá demasiado pronto para decir que sea decisivo, siempre es más que tres puntos por la rivalidad entre ambos clubes. El duelo Mbappé-Yamal, qué centro del campo dominará los 90 minutos y la contundencia de las defensas serán algunas de las claves de un choque que también se vivirá en los banquillos, siendo el estreno de un Xabi Alonso exigido tras la derrota del derbi y con un Hansi Flick que el curso pasado dio con la tecla para tumbar siempre al conjunto merengue, pero ausente por sanción.

Precisamente, esos cuatro Clásicos perdidos por el Real Madrid, con un marcador global de 16-7 en contra, hacen que los blancos lleguen a este duelo con ánimo de revancha y con el deseo de cortar el dominio azulgrana de la temporada pasada. En el recuerdo, el contundente 0-4 de hace prácticamente un año en el feudo de Concha Espina con un FC Barcelona que funcionaba con todas las piezas engrasadas, frente a un equipo merengue al que se le vieron las costuras.

Ahora, tras despedirse de Carlo Ancelotti y con Xabi Alonso, el Real Madrid ha encontrado en cierta manera ese equilibrio que tanto le faltó el curso pasado; y desde el varapalo del derbi en el Metropolitano (5-2) se ha visto a un equipo mucho más sólido en defensa, ganando desde entonces cuatro partidos en todas las competiciones y encajando solo un gol, aunque no ha terminado de dejar de dar protagonismo a Thibaut Courtois.

Además, estará arropado por un Santiago Bernabéu talismán para los blancos en Liga, ya que encadenan ocho triunfos seguidos como local a nivel doméstico, su mejor racha desde febrero de 2015. Sin embargo, ante el Barça esto no ha sido sinónimo de éxito recientemente, porque en los últimos 10 Clásicos ligueros en Chamartín, desde noviembre de 2015, los blaugranas han ganado en seis ocasiones.

Los pupilos de Flick sufrieron un bache hace menos de un mes con las derrotas frente al Paris Saint-Germain (1-2) y el Sevilla FC (4-1), pero las dudas se esfumaron en cierto modo, primero con el triunfo ‘in exremis’ contra el Girona FC (2-1) y, fundamentalmente, con la goleada por 6-1 ante el Olympiacos en Champions.

Mbappé va con toda

Las lesiones en la parte ofensiva, con las bajas de Raphinha y Robert Lewandowski, no han frenado a un Barça que es el equipo más goleador (24) de la Liga, gracias al buen momento de forma de Marcus Rashford, que viene de hacer un doblete en Champions, y a la aportación en ataque de perfiles como Fermín López, que permite que el técnico alemán no eche de menos al lesionado Dani Olmo.

Sin embargo, su defensa, que encadena seis encuentros sin dejar la portería a cero, deberá recuperar su mejor nivel para frenar al ‘pichichi’ Mbappé, que ha demostrado una voracidad letal con 12 goles en Liga y que después de sufrir en su primer Clásico fue despertando hasta acabar con un triplete, inútil por la derrota, en el Lluis Companys.

Enfrente, el desparpajo de Lamine Yamal, que también hizo daño a su rival el año pasado con varios goles firma de la casa, tendrá, además de su duelo con el de Bondy, que medir a un Álvaro Carreras, que se estrena en un Clásico y que ya fue capaz de rayar a buen nivel ante el extremo con el Benfica en la pasada Champions.

Todo ello, con el liderato de LaLiga EA Sports, que ahora ostenta el Real Madrid con un colchón corto de dos puntos, en juego. Un triunfo de los blancos, que llegan sólo con las bajas de Antonio Rüdiger y David Alaba tras recuperar a Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Dani Ceballos, les permitiría consolidarse en lo más alto. Pero el FC Barcelona, con las bajas de Raphinha, el año pasado demoledor en los Clásicos, Robert Lewandowski, y Dani Olmo, ambiciona con dar de nuevo un golpe en casa del eterno rival y auparse a lo más alto.

El central de origen neerlandés volvería al once y las dudas de Alonso pueden estar en si Fede Valverde seguirá de lateral derecho para medirse a otro novato en estas lides como Rashford y cómo se configurará el resto del equipo, sobre todo para frenar al mediocampo visitante liderado por Pedri González, con la buena noticia de un Jude Bellingham con mejor tono, el buen momento de Arda Güler y la posible vuelta a la titularidad de Franco Mastantuono, otro que debuta en un Clásico. Las bajas en el Barça le hacen manejar menos escenarios a Flick, con la única incertidumbre de quien acompañará a Pau Cubarsí, si Ronald Araujo o un Eric García con mejor salida de pelota.